Kidiliz : le groupe textile partagé entre sept repreneurs, déception des salariés

Comme prévu, les propositions des trois principaux candidats ID-Kids , CWF et Zucchi-Groupe et 4 reprises plus légères ont été validées par les juges.

ID-Kids devrait comme prévu reprendre les marques Catimini, Absorba et Chipie et CWF les marques enfants Kenzo, Paul Smiths et G.Star

Mais avec très peu de conservation d’emplois, ce que déplore Lydia Stefani , élue du CSE de Kidiliz et syndiquée CFTC

On est sur une combinaison de 7 repreneurs, les trois plus importants sont ID-Kids, SWF et le groupe Zucchi. Et on a quatre autres repreneurs plus anecdotiques. Le périmètre, c’est exactement ce qui était prévu, donc on se retrouve sur une combinaison qui permet de reprendre entre 346 et 349 salariés et 900 salariés licenciés. Sur Saint-Chamond, il n'y a aucune reprise. C’est un gâchis, on va pas dire le contraire on ne peut qu'être que déçus même si on a quand même accès à un "plan grand licenciements" au niveau national pour aider et accompagner les salariés qui vont perdre leur emploi au 9 décembre puisque les notifications arriveront à cette date pour tout le monde.

Au final il ne sera conservé qu’entre 346 et 349 salaries sur les 1500 du groupe.

Et l'unité de Saint-Chamond sera bien fermée avec 200 emplois perdus. Alors entre le verre à moitié plein ou a moitié vide, Géraldine MAILLER de la CFDT essaye de voir un peu de positif dans la situation, et va rester vigilante sur l’application des mesures d’accompagnement des salariés non repris.

Aux alentours du 8 décembre, il y aura la réception des lettres de licenciement pour les salariés et ils seront intégrés dans un "PSE" avec un "Plan Grand Licenciements" mise en place par le gouvernement. On verra, il y a une commission de suivi "PSE" qui se met en place, il y a également une cellule psychologique qui a été mise en place. C’est de toute façon décevant pour un groupe qui avait autant de marques et de renommée.

