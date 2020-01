Vente directe, e-commerce, occasion : les Français délaissent les supermarchés

C’est du jamais vu dans la grande distribution, les ventes de produits alimentaires et de grande consommation ont reculé de 1,4 % en volumes l’an passé, selon une étude publiée vendredi. Pour l’institut IRI, ce phénomène de déconsommation correspond à nos nouvelles exigences écologiques.

La baisse des volumes de vente de produits alimentaires et de grandes consommation s’accélère dans les rayons des hyper, super ou supérettes. Ce phénomène de "déconsommation" devient même une tendance de fond en France selon une étude de l’institut Iri, publiée vendredi dans le Figaro.

La population augmente, mais on consomme moins

En quatre ans, les ventes de produits de grande consommation ont en effet baissé de 2 %, alors que la population française continue de croître (+ 0,6 %). Or la consommation a toujours été portée par la démographie rappelle l'institut Iri, qui base son étude sur l'analyse les tickets de caisse.

Le vieillissement de la population

La première raison qui explique cette baisse de la consommation des Français est le vieillissement de la population. Les seniors, de plus en plus nombreux avec le "papy-boom", achètent moins de produits en grandes surfaces que les familles avec enfants. Ils préfèrent faire leurs courses chez le boucher, le primeur, le pâtissier, l'épicier de leur quartier ou leur village.

Exigences écologique et lutte contre le gaspillage

De nouvelles motivations d'achat expliquent également cette "déconsommation". Les raisons environnementales, les discours antigaspillage et ceux dénonçant la surconsommation en font partie. "Il y a une sensibilité aiguë et croissante des Français à cette question", constate Nathan Stern, directeur des études d'Altivia Shoppermind interrogé par le Figaro.

Logiquement lorsqu'on jette moins de chose de son frigo, il n'est pas nécessaire de le remplir autant. La loi limitant les promotions a également fait chuter les ventes.

La livraison de repas

Dans les grandes agglomérations les Français remplissent aussi moins leur frigo parce qu'ils cuisinent moins au quotidien. Ils se font livrer directement des plats du restaurant grâce aux nouveaux livreurs comme Deliveroo, Uber Eats ou Just Eat.

Pour faire face à cette tendance de fond les hypers et les supérettes de quartier développent de nouveau rayons traiteurs à l'entrée de leur magasins avec des espaces restauration où l'on peut même s'installer pour le repas. Il s'agit de séduire cette clientèle urbaine qui a besoin de manger rapidement.

Les courses une fois par semaine au même endroit, c'est fini

Les habitudes des ruraux aussi changent. Faire ses courses une seule fois par semaine et au même endroit, la formule a assuré les beaux jours des hypermarché et supermarché. Désormais le consommateur est plus "volage". Les clients des grandes surfaces préfèrent de nouveaux types de commerces : ceux proposant des produits frais en direct du producteur, les boutiques bio, ou les discounter vendant des articles à prix cassés.

La concurrence de l'e-commerce et l'achat d'occasion

L'e-commerce participe aussi a cette "déconsommation". Les ventes en grande distribution de certains produits d'hygiène et de beauté chutent au profit d'enseignes spécialisées ou d'internet. Les ventes de gel pour cheveux reculent de 8% et celles d'eau de toilette de 6% selon Nielsen cité dans le Figaro.

Le succès des sites de petites-annonces en ligne (Ebay, Le bon Coin, Rakuten, Vinted...) montre que les Français n'hésitent plus à acheter d'occasion leurs vêtements, leur aspirateur ou leurs meubles. Enfin la loi réglementant les promotions alimentaires a fait chuter les ventes.