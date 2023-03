La Défense : l'association Action Défense alerte sur la fermeture des commerces du quartier

L'association Action Défense dénonce les conditions de plus en plus compliquées auxquelles font face les commerçants de la Défense.

Restaurateurs, coiffeurs, bureaux de tabac, vêtements... Quelle que soit la nature du magasin, les commerçants du quartier de la Défense font face à des fermetures de plus en plus fréquentes. Depuis l'après Covid, entre télétravail et inflation, il est compliqué de retrouver un équilibre.

Le télétravail réduit la clientèle

Les commerces de la Défense dépendent de la fréquentation des bureaux. Or, depuis le coronavirus, le télétravail s'est largement démocratisé au sein des entreprises. Les tours de la Défense ne sont plus remplies au maximum de leurs capacités. Leurs salariés se restaurent moins dans le quartier, et se rendent moins dans les boutiques au pied de leur bureau pour faire des achats.

Ils choisissent également les mêmes jours de télétravail : le lundi et le vendredi, afin de prolonger le week-end. Les commerçants constatent un vide bien plus important sur ces deux jours, et peinent à adapter la masse salariale à mobiliser. Les restaurateurs déclarent ainsi faire 20% du nombre de couverts habituels sur ces deux journées.

L'inflation amplifie les difficultés financières

Ajouté à la problématique du télétravail, Esther Miquel, restauratrice et présidente de l'association Action Défense, souligne l'impact de l'inflation. "Le pouvoir d'achat a baissé, et pour nous les coûts ont augmenté" déclare-t-elle à France Bleu Paris. Le coût des matières premières et de l'électricité a grimpé, et les restaurateurs ne peuvent augmenter leurs prix car ils risqueraient de perdre une partie de leur précieuse clientèle restante.

Ce manque à gagner crée un véritable trou dans les finances des commerçants, et les loyers élevés du quartier pèsent de façon drastique sur leurs finances. Les bailleurs font pression pour le paiement de ces loyers et engagent des actions en justice, coût supplémentaire pour les commerces qui se voient obligés de payer un avocat.

C'est donc découragés ou sous la menace du redressement judiciaire, que beaucoup mettent la clef sous la porte. Afin de leur venir en aide, l'association Action Défense demande à travailler avec des représentants de l'Etat pour adapter le modèle économique si particulier du quartier d'affaires parisien.