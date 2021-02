La Défense : les travaux de la nouvelle place commenceront début mars

Paris La Défense annonce le démarrage, début mars, des travaux de la Place de La Défense. Après 24 mois de chantier, la nouvelle place, plus végétale, arborée, et au revêtement plus adapté sera livrée en mars 2023.

Annoncés il y a déjà plus de trois ans, les travaux de transformation de la Place de la Défense vont enfin pouvoir commencer au début du mois de mars prochain. Dans un communiqué envoyé ce lundi, Paris La Défense annonce un calendrier de 24 mois de chantier pour la livraison en mars 2023 d'un "espace de 20 000 m² totalement repensé et redessiné". "C'est une de nos grandes opérations pour moderniser des espaces de circulation qui n'avaient pas été refaits depuis à peu près 40 ans", explique à France Bleu Paris le directeur de l'établissement Paris La Défense, Pierre-Yves Guice. Conçue au début des années 70 et dans sa configuration actuelle depuis 1981, la Place va se doter d'une dimension plus végétale.

L'actuelle Place de La Défense. - Paris La Défense - Imica

Quatre espaces verts

Fini donc le caméo de pavés rouges, beiges, marrons et souvent même cassés, la nouvelle Place se voudra verte. Elle s'organisera ainsi autour de quatre espaces verts, avec des arbres au pied de l'Araignée rouge de Calder, une oeuvre qui va rester en place comme Les Personnages fantastiques de Miro qui, eux, s'intégreront dans un ensemble de plantes et de fleurs. La verrière sous laquelle on s'engouffre pour prendre le métro, et qui est toute bétonnée aujourd'hui, sera agrémentée d'arbres de Judée, d'érables champêtres ou encore de cerisiers d'ornement. Et puis la grande pelouse d'à peu près 2 000 m² sera entièrement recadrée et refaite.

Plus de 19 millions d'euros de travaux

Entre ces espaces verts, il faut quand même bien garder un peu de béton... C'est La Défense, et c'est plus pratique pour les nombreux piétons. Un nouveau revêtement, plus clair et plus adapté, sera tout de même posé ces prochains mois. Un "béton poncé" et "incrusté d'étoiles", promet le communique de Paris La Défense. Des failles de brumisation rafraîchiront également les passants, en cet endroit qui peut vite devenir un îlot de chaleur en plein été. L'éclairage sera également complètement reconfiguré avec des mats de 14 à 18 mètres de haut. Tout cela, pour un coût de plus de 19 millions d'euros. "Ce sont beaucoup d'investissements publics", concède Pierre-Yves Guice qui promet toutefois "de faire des choses qui résisteront dans le temps". "On essaie évidemment de recourir à des matériaux et des choix de conception qui sont dans l'air du temps".

Une meilleure attractivité du premier quartier d'affaires européen

Pour le directeur de l'établissement Paris La Défense, ces travaux vont participer à l'image du quartier d'affaire. "C'est particulièrement sensible en cette période de crise sanitaire et de difficultés économiques pour certaines entreprises", explique Pierre-Yves Guice. "On a besoin de faire évoluer en permanence l'image de La Défense et la qualité du cadre de vie qu'on offre aux usagers déjà présents et à ceux qui, on l'espère, voudraient s'installer à l'avenir. Autant les tours qui sont construites année après année sont toujours d'une inventivité renouvelée, autant l'espace public a peu évolué depuis 40 ans". "Conscient" que les travaux entraîneront des nuisances, Pierre-Yves Guice explique avoir "pris les dispositions nécessaires pour maintenir la sortie du RER et toutes les circulations piétonnes".