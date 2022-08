La demande de granulés de bois pour se chauffer explose cet été en Auvergne

La demande de granulés de bois est en hausse cet été en Auvergne. Il y a de plus en plus de clients et certains souhaitent faire des stocks alors que les prix augmentent.

La Société de granulés d'Arlanc (SGA), dans le Puy-de-Dôme, reçoit de plus en plus de demande pour ses granulés de bois.

Malgré la chaleur de l'été, la canicule, c'est la ruée sur les granulés de bois qui servent à faire chauffer le poêle ou la chaudière. Une solution plus écologique que le gaz ou le fioul, plus économique aussi. Elle s'est démocratisée grâce à l'aide de l'Etat MaPrimeRénov’. La demande augmente, mais depuis plusieurs mois, le prix des granulés de bois flambe.

La Société de granulés d'Arlanc (SGA), dans le Puy-de-Dôme, fait tourner son usine à plein régime cet été. Pourtant, son entrepôt est presque vide. "Normalement on stocke plus de 4.000 tonnes, mais actuellement on ne stocke que ce que l'on produit la semaine, 500 à 600 tonnes", explique Raphaëlle Robert, responsable commerciale chez SGA. L'entreprise vend au fur et à mesure ce qu'elle produit pour satisfaire la demande. "J'ai des clients qui font habituellement huit ou dix tonnes sur un mois de juin et qui en ont fait presque 100 cette année", confie-t-elle. Certains clients stockent face à l'incertitude provoquée par la guerre en Ukraine.

Les prix ont augmenté entre 13% et 33%

Le prix des pellets augmente déjà à cause de la hausse du prix des énergies et des matières premières. Pour SGA, le coût de l'électricité a plus que doublé. Le prix des palettes et des plastiques pour emballer les granulés et le prix du transport ont augmenté de 45%. Toutes ces hausses sont répercutées sur les tarifs de SGA qui parvient tout de même à limiter la casse. Les granulés en vrac ont augmenté de 33%, le vrac soufflé de 13% et les sacs de 23%.

Les entrepôts de la Société de granulés d'Arlanc (SGA) sont quasiment vide début août 2022. © Radio France - Clémentine Sabrié

L'entreprise puydômoise veut contenir la hausse de ses tarifs et produire plus de granulés. Elle va donc investir dans une presse plus grosse. "On est à peu près à 30.000 tonnes de production [par an, ndlr.], avec la nouvelle machine on devrait pouvoir ajouter 12.000 tonnes pour arriver aux alentours des 40.000 tonnes", détaille le responsable production de SGA, Vincent Canton. La production sera plus grosse, mais restera raisonnée. Le bois viendra toujours d'un rayon de 40 km autour d'Arlanc. Les pellets seront toujours distribués principalement en Auvergne pour éviter de trop gros déplacements.

En attendant, pour éviter la rupture, la société continue sur son rythme habituel. Elle assure qu'elle s'organise pour écouler son stock de manière fluide afin d'avoir des granulés à l'automne et à l'hiver. Le prix des pellets va augmenter à nouveau en septembre. Une hausse habituelle puisque les granulés sèchent plus lentement en automne qu'en été.