La demande de logement social sous tension en Cornouaille

C'est compliqué à tous les étages pour le logement en Bretagne : logement étudiant, marché locatif privé et logement social sous tension.

ⓘ Publicité

L'OPAC Quimper Cornouaille, qui gère le parc locatif dans une large zone de Châteaulin à Quimperlé, constate d'abord une augmentation de la demande : "Cela vient d'abord du fait qu'on a de plus en plus de ménages de petite taille avec un effet du vieillissement et un effet des séparations sans doute accentué après la période covid" explique Marc Andro, le président du bailleur social.

Plus de demandes aussi par un phénomène de mise en ménage plus tardive. Les logements sont donc moins occupés qu'auparavant. Ce qui multiplie le nombre de "foyers".

La Bretagne est aussi victime de son succès : bonne santé économique et dynamique touristique. Certains travailleurs sont obligés d'attendre de longues semaines avant de trouver une solution de logement, notamment pendant la période estivale .

Moins d'un demandeur sur quatre obtient un logement

Davantage de personnes, qui étaient éligibles au logement social, mais ne s'y tournaient pas, font donc des demandes, ce qui accroît la pression : "Les commissions d'attribution sont obligées de travailler de manière plus fine et plus contrainte que par le passé. En un an, le ratio entre le nombre de demandes et le nombre d'attributions est passé de 3,8 à 4,6, c'est énorme" souffle Marc Andro.

Et les problèmes s'accumulent : la solvabilité diminue avec la hausse des taux d'emprunt, les prix d'achat et de construction augmentent en même temps que la pression foncière et les coûts des matériaux. À ce titre, la surtaxe possible des résidences secondaires dans plus de 130 communes bretonnes apparaît comme une bien faible réponse.