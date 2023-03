La demande immobilière "s'est déportée sur le reste de la Gironde" souligne la Chambre des notaires

Bordeaux est devenu trop cher, alors les acheteurs s'éloignent. Voilà quelle pourrait être la synthèse du rapport 2022 de la Chambre des notaires de la Gironde. Il y a "une légère baisse en volume", souligne ce mercredi Victor Marin, notaire à Libourne et responsable de la communication de l'instance. Le nombre de maisons vendues a ainsi baissé de 7% dans le département. Concernant les prix, Victor Marin distingue deux zones : il parle d'une "maturité du marché à Bordeaux", comprenez une stagnation. Et il constate de fortes augmentations à "Langon, La Réole, Libourne ou le Médoc, entre 10 et 15%".

Ces villes moyennes qui ont la cote, s'expliquent par la "recherche d'un peu de verdure. et d'un habitat qui est un lieu de vies au pluriel. Un lieu de travail pour le télétravail, mais également un lieu de bien-être, de sport…", décrit Victor Marin. Mais aussi, bien sûr, par une question de prix. Il relève ainsi que "les moins de 30 ans s'orientent davantage vers le Nord-Gironde, avec un prix médian de 202 000 euros". À comparer à un prix médian de "236 000 à Libourne, au delà de 300 000 dans le reste de la Gironde, et 500 000 à Bordeaux".

Et pour la suite, "je pense que ça va continuer comme ça", anticipe Victor Marin, qui souligne qu'il y a "encore une marge sur le périurbain" pour augmenter les prix. Même si dans le même temps, les acheteurs ne peuvent plus trop se diriger vers des zones chères parce que "le pouvoir d'achat des acquéreurs a un peu diminué avec l'augmentation des taux".

