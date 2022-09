La députée mosellane Isabelle Rauch confiante sur la fiscalité et le télétravail des frontaliers

D’ici le 1er janvier 2023, il devrait être plus simple pour les frontaliers de télétravailler plus de 29 jours. La France et le Luxembourg mènent des négociations pour simplifier la règlementation en vigueur.

C’est un dossier qui avance, comme l’a confirmé ce matin la députée de Thionville et du Pays des Trois Frontières Isabelle Rauch au micro de France bleu lorraine. La question de la fiscalité et du télétravail des frontaliers est en effet au cœur des discussions entre la France et le Luxembourg.

L’idée est de permettre aux salariés de télétravailler plus de 29 jours par an, seuil instauré depuis le 1er juillet dernier. Au-delà de ce seuil, le salarié est imposé en France pour l’intégralité des jours télétravaillés dans le pays de résidence.

Le mécanisme de prélèvement de l'impôt, point de blocage

Pour la députée mosellane Isabelle Rauch, “les télétravailleurs pourraient largement dépasser les 29 jours si les entreprises luxembourgeoises acceptaient de prélever l’impôt pour les finances publiques françaises”.

Le cœur du problème est bien le mécanisme de prélèvement de l’impôt. En ce sens, les discussions se poursuivent avec les finances publiques luxembourgeoises. Deux options se détachent : “soit les télétravailleurs feront la déclaration aux finances publiques françaises et règleront l’impôt dû, soit les entreprises continueront à être prélevées de l’impôt par le Luxembourg.”

L’objectif des négociations est de juger quel mécanisme sera le plus simple. Quoiqu’il en soit, les deux pistes “permettront aux travailleurs de dépasser cet obstacle des 29 jours et d’aller jusqu’à 25% du temps de travail”.

"Je suis confiante pour le 1er janvier"

Prochaine étape : le 1er janvier 2023, date à laquelle la France et le Luxembourg se seront accordés si tout se passe bien. La parlementaire Isabelle Rauch, qui travaille sur le dossier depuis plus d’un an, se dit confiante : “Au 1er janvier, les frontaliers devraient s’attendre à ce que les employeurs disent banco pour travailler plus en télétravail”.

Vendredi dernier, après la visite du Premier ministre luxembourgeois à l’Elysée, le cabinet du ministre de l’Economie Bruno Le Maire a réuni en visioconférence les parlementaires lorrains à ce sujet. Des avancées également saluées par Julien Dauer, directeur de l’Association Frontaliers Grand Est.

Chaque jour, près de 100 000 Mosellans vont travailler au Grand-Duché.