La députée sarthoise Pascale Fontenel-Personne propose une réouverture des restaurants dès le 15 mai

Que les restaurants puissent rouvrir rapidement. C'est l'une des propositions formulées par le groupe d'études "Tourisme" de l'Assemblée Nationale, co-présidé par Pascale Fontenel-Personne, députée apparentée LREM de la troisième circonscription de la Sarthe. Dans le rapport présenté comme "spontané", remis ce lundi 27 mai au gouvernement, ce groupe qui a rassemblé plus de 110 députés de la "majorité élargie" suggère trois étapes : "A partir du 15 mai pour les départements en sous-mortalité, du 1er juin pour les départements à mortalité modérée et à partir du 15 juin pour les départements en mortalité forte".

Dans le communiqué adressé à la presse, Pascale Fontenel-Personne ne donne toutefois pas de détail sur ces mesures de la "mortalité" ou les éventuels seuils. Certainement s'agit-il d'envisager des décisions différenciées, selon la manière dont le virus circule dans tel ou tel département ou ville. Sollicitée par France Bleu Maine, la députée de la troisième circonscription de la Sarthe a fait savoir qu'elle n'était pas disponible pour apporter ces précisions.

Aux maires de décider

Au delà d'un calendrier, le groupe d'études "Tourisme" propose une méthode : "des règles nationales adaptables par chaque maire" avec notamment l'application de mesures strictes pour éviter autant que possible la circulation du coronavirus : "distance entre tables et distances entre convives, règles strictes de nettoyage des tables et des chaises entre chaque service". Le Premier Ministre présente son plan pour le déconfinement ce mardi 28 avril, à 15H, à l'Assemblée Nationale, devant les députés.