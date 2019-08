La dernière boulangerie d'Abscon a fermé, l'ancien propriétaire et les habitants attendent un repreneur

Depuis le 1° juillet, la commune de 4400 habitants n'a plus de boulanger Jean-Luc et Georgette Bertrand 42 ans de service ont décidé de prendre leur retraite après avoir cherché plus de 5 ans un repreneur.