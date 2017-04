La dernière déclaration d'impôts avant le prélèvement à la source pour 419.000 foyers de la Loire

Les déclarations d’impôts arrivent dans vos boîtes aux lettres en ce moment. Pas de gros changement cette année puisque que les services fiscaux préparent la révolution du prélèvement à la source qui sera en place en janvier 2018.

Vous êtes peut-être déjà en train de remplir les déclarations d'impôts de la campagne 2017. Elles sont en train d'arriver dans les boîtes aux lettres. Vous avez jusqu’au 30 mai pour la remplir sur le net, et jusqu’au 17 mai si vous conservez la version papier. En tout cas, cette déclaration, elle concerne 419.077 foyers fiscaux dans le département dans la Loire. Environ 39% de ces foyers fiscaux sont imposables dans la Loire. L'impôt sur le revenu dans le département de la Loire a permis de récolter de 497 millions d'euros en 2015.

Coordonnées bancaires obligatoires

Cette campagne a –quoi qu’il arrive- une saveur un peu particulière. C'est en effet la dernière avant la mise en place du prélèvement à la source au 1er janvier 2018. Et sur les feuilles bleues de cette année et sur le site impots.gouv.fr il y a déjà quelques changements liés au prélèvement à la source. Vous serez notamment obligés de laisser vos coordonnées bancaires justement pour préparer le prélèvement à la source.

Les précisions de l'Administrateur Général des finances public de la Loire, Thierry Clerget: « Ce ne sera pas la déclaration d’impôts. Le prélèvement à la source vise simplement à moderniser le paiement et le prélèvement de l’impôt. Chaque année, les usagers continueront à nous déposer une déclaration de leurs revenus. Dès cette campagne on va demander de certifier leur identité ; leur nom, prénom et date de naissance, pour qu’il n’y ait pas de doublon. On va aussi de demander aux usagers de nous donner les coordonnées bancaires, les RIB, pour permettre le bon fonctionnement du prélèvement à la source. »

Pas d'année blanche

Le dispositif commence à poser pas mal de questions. Pour ceux qui pensaient qu'avec la mise en place du prélèvement à la source dans moins d'un an maintenant, ils faisaient leur dernière déclaration d'impôts : c’est non ! Cette contrainte va perdurer. Il y aussi ceux qui espèrent «une année blanche», sans impôts. Et les indépendants qui se demandent comment l’administration fiscale fera pour connaître leurs rentrées d’argent.

Un prélèvement à la source qui fait en tout cas peur aux syndicats. En fin de semaine dernière; les syndicats Solidaires Finances Publiques, CGT et FO ont prédit un "accident industriel" avec la mise en œuvre du prélèvement à la source en janvier 2018 et adressé un "message de défiance très fort" au ministre des Finances Michel Sapin.

© Visactu

© Visactu