La dernière fabrique de billes en terre d'Europe met la clé sous la porte en Haute-Vienne

Bille en Brousse n'est plus. La dernière fabrique de billes en terre d'Europe, basée à Saint-Maurice-les-Brousses, vient d'être placée en liquidation judiciaire. Un crève coeur pour le maire de la commune qui ne désespère pas qu'un repreneur se fasse connaître.

L'ultime fabrique de billes en terre d'Europe a définitivement fermé ses portes. Elle était basée à Saint-Maurice-les-Brousses, près de Nexon, dans le sud de la Haute-Vienne. Et Bille en Brousse vient d'être placée en liquidation judiciaire le 22 mars. La propriétaire, qui avait racheté l'activité en 2015, travaillait seule et n'a pas réussi à pérenniser l'affaire. Elle est restée injoignable pour en parler. En revanche, le maire de la commune confirme la liquidation. "C'est fort dommageable pour Saint-Maurice" commente Georges Dargentolle, "c'était une activité particulière et recherchée. Peut-être y a-t-il eu des problèmes de communication et difficultés de fabrication car cette dame travaillait seule."

Billes à jouer, de décoration et à jeter

Cela dit, le maire n'abandonne pas l'idée de faire renaître la production. Parce qu'en plus du savoir-faire unique, et du symbole que représentent les billes, Bille en Brousse était aussi un lieu "qui est très visité l'été par les touristes qui venaient voir la fabrication" de plusieurs types de billes : billes en terre à jouer, billes de décoration, mais aussi des billes à jeter. "Des graines de semence sont enveloppées dans une bille. On les jette et elles se délitent seules sur les terre-pleins de routes, de jardins, etc." détaille Georges Dargentolle qui lance un appel "pour inciter tout repreneur. J'ai grand espoir et avec grand plaisir je recevrai toute personne intéressée par cette activité. Dans la mesure de mes possibilités, je les soutiendrai."

"Je recevrai tout personne intéressée"

Et il y a de l'espoir, "quelqu'un peut se manifester" veut croire éditeur de jeux Yves Renou qui avait lui même repris cette affaire en 2009 initialement basée dans la Drôme avant de la revendre en 2015. "Après la vente, j'avais eu plusieurs demandes. Plusieurs personnes m'ont dit qu'elles étaient intéressées. Le sont-elles encore aujourd'hui ? Je n'en sais rien, mais c'est le seul atelier qu'il restait en Europe." Et Bille en Brousse avait reçu en 2010 le label 'entreprise du patrimoine vivant'.