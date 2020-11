La dernière poissonnerie du Mans ferme vendredi

La poissonnerie de Pontlieue va fermer vendredi 13 novembre. Son patron, Pascal Laigle part à la retraite et il n'a pas trouvé de repreneur. Après 3 générations, c'est la fin de cette aventure familiale et de la dernière poissonnerie du Mans.

Il n'y aura bientôt plus de poissonnerie au Mans. La dernière, la poissonnerie de Pontlieue, située avenue Félix Géneslay, va baisser définitivement le rideau vendredi 13 novembre. Après 72 ans d'existence s'en sera donc fini de ce commerce historique du Mans qui s'est transmis sur 3 générations. Le patron, Pascal Laigle part à la retraite et malheureusement il n'a pas trouvé de repreneur.

"C'est la fin de l'aventure dans le quartier de Pontilieue, ça me fait quelque chose. C'était mes grands parents qui avaient ouvert, puis mes parents et moi j'y ai commencé en pré-apprentissage il y a 45 ans. J'ai ma maman qui a 92 ans et qui est toujours nostalgique". Depuis l'annonce de la fermeture, il a reçu de nombreux messages de sympathie mais aucune offre de reprise. "Le petit commerce marche moins bien. Depuis 10 ans la clientèle diminue. La boutique ne représente plus que 20% de notre chiffre d'affaires, le reste c'est sur les marchés".

Pascal Laigle continuera de faire les marchés

Pascal Laigle aurait aimé que son fils prenne la suite. Mais ce dernier a entamé des études de médecine. Le dernier espoir était de passer la main à son salarié et "bras droit" Sébastien dans la boutique depuis 35 ans mais "avec le contexte économique et la crise sanitaire", celui-ci préfère "ne pas prendre de risque".

Pascal Laigle fermera donc sa poissonnerie mais il continuera de vendre des poissons puisqu'il restera présent sur les marchés du Mans et de l'agglomération.