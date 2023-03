"La détermination des grévistes est à la hauteur de l'obstination du gouvernement" clame la CGT Mines-Énergie

Une partie du centre-ville de Toulouse a été privée de courant mard i à l'heure du déjeuner. 30.000 clients ont été touchés par cette coupure durant qui a duré entre 20 et 40 minutes. La CGT Mines-Énergie a revendiqué cette coupure dans le cadre de son mouvement de grève et d'actions contre la réforme des retraites. Thomas Bozonnet, coordinateur régional de la CGT Mines-Énergie pour l'ex-région Midi-Pyrénées, était notre invité ce jeudi.

France Bleu Occitanie : Huitième journée de mobilisation mercredi à Toulouse, 90.000 manifestants selon les syndicats , 15.000 a compté la préfecture, c'était le dernier round hier ?

Thomas Bozonnet : Non ce n'était pas la dernière manifestation. Il y a un appel de l'intersyndicale à manifester ce jeudi après-midi à 15 heures, pendant le vote de la réforme à l'Assemblée nationale. L'intersyndicale appelle solennellement les parlementaires à voter contre le projet de loi. Le vote de ce jeudi n'est pas l'étape finale du processus législatif, après il y a le décret d'application, tant qu'il n'est pas signé, la loi ne sera pas appliquée.

Donc vous avez prévu de maintenir la pression, de continuer les assemblées générales et les coupures ?

Les agents sont toujours extrêmement motivés, comme les salariés qui rejettent ce projet. Les manifestants n'ont jamais été entendus par le gouvernement, malgré les millions de personnes descendues dans la rue. Il y a d'autres types d'actions qui se mettent en place. Les grévistes décident de leurs modalités d'actions chaque matin en assemblée générale et choisissent le type d'interventions qu'ils souhaitent mener. La détermination des grévistes est à la hauteur de l'obstination du gouvernement à maintenir sa réforme.

Quel est l'objectif quand on coupe l'électricité, c'est de stopper les services publics, les transports, montrer aux autorités votre pouvoir de nuisance ?

Le principe est que les agents reprennent en main leur outil de travail. Nous, c'est la production et la distribution d'électricité. On est sur plus de 20 ans de démantèlement du service public de l'énergie. Au mois d'octobre, le gouvernement a fait une grande campagne sur la sobriété énergétique en prévoyant des coupures de deux heures par jour, personne ne s'en est plaint. Nos coupures récentes ne durent que 20 minutes.

Enedis a déposé plainte contre ces coupures sauvages, est-ce qu'il y aura des sanctions prises en interne aussi ?

Dans l'ensemble des industries électriques et gazières, les procédures disciplinaires sont devenues un outil quasi-quotidien, les dépôts de plaintes sont courants. Pour ceux qui sont identifiés par la direction, c'est la mise à la porte d'office.

Les agents sont-ils encore, depuis plus d'un mois que la grève dure, en capacité de tenir le mouvement ?

Oui car ils sont extrêmement motivés. Ce sont des pertes sèches de salaire chaque jour de grève, mais le combat en vaut la peine. Il n'y a pas de financement par le syndicat des jours de grève. Mais perdre deux ans de retraite, ou un mois de salaire, il faut peser le pour et le contre.