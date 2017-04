La déviation inquiétante de Molières-sur-Cèze

C'est une déviation qui fait peur. L'axe Alès-Aubenas, la RD904, est dévié sur une petite route sinueuse, la RD130 qui traverse, entre autres, le col des Brousses et Molières-sur-Cèze. De nombreux poids-lourds sont obligés de l'emprunter, une situation inquiétante pour le maire et les habitants.

Depuis le 6 mars dernier, la petite route de montagne, bordée de ravins et sinueuse, la RD130 est devenu l'axe principal pour éviter le secteur de Saint-Ambroix. Les travaux de la commune doivent s'achever fin juin, mais l'augmentation du trafic à Molières-sur-Cèze et ses environs inquiète le maire qui demande aux automobilistes d'être très prudents.

Une augmentation du trafic de plus de 70%

Quand on emprunte cette petite route à partir de Saint-Florent, on parfois à peine se croiser à deux voitures. Ce qui impressionne le plus, c'est de croiser un poids-loud, et on est d'ailleurs souvent obligé de s'arrêter.

Le premier soir de la déviation, un camion s'est même renversé dans un fossé, rien de grave mais le maire, Georges Adryanczyk-Perrier, a peur d'un grave accident. Il a pris toutes les mesures possibles pour sécuriser la route.

"On a mis des panneaux interdiction de stationner tout le long de l'avenue Pasteur, et des deux côtés. Chaque rue parallèle qui arrive sur l'avenue a maintenant un stop, il y a des panneaux de ralentissement et j'aimerais mettre des radars pédagogiques".

Le tout sur les deniers de Molières-sur-Cèze puisque ces travaux sont entrepris par la ville de Saint-Ambroix et non par le département.

Je pense vraiment à la sécurité de mes administrés, les gosses surtout qui vont à l'école. Il faut qu'ils aient toute la sécurité voulue pour pouvoir s'y rendre" Georges Adryanczyk-Perrier maire de Molières-sur-Cèze

Changements d'habitudes

Valérie a même changé ses habitudes, ses deux filles de 10 et 5 ans ne vont plus à l'école à pieds "Pour ne pas qu'elles se fassent renverser... les camions qui traversent la ville sont obligés d'empiéter sur les trottoir c'est trop dangereux" estime la maman.

Ces travaux doivent se faire et tous comprennent, "on sera bien contents de traverser Saint-Ambroix quand les travaux seront finis" affirme Valérie, ils appellent simplement à un maximum de prudence.