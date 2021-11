La difficile reprise pour les lieux culturels limousins

"Il y avait eu une très belle reprise fin juin et début juillet, complètement arrêtée par l'annonce du pass sanitaire." À Limoges, Bruno Penin, le directeur des cinémas Grand Ecran, enregistre une baisse de fréquentation entre 30 et 40% depuis la réouverture des salles obscures, une baisse qui est allée jusqu'à 70% fin juillet. "Donc, on a repris un petit peu, mais il reste quand même un gros déficit par rapport à l'avant."

Cinéma, mais aussi théâtre ou bien concerts. Aujourd'hui, le retour du public dans les salles est mitigé voire timide. Depuis la rentrée, la fréquentation n'est pas à la hauteur des espérances, avoue Asse Seck, directeur d'Horizons Croisés à Limoges : "On était tous vraiment optimistes à la rentrée, mais c'est le contraire. C'est un mirage, ça ne marche pas. Les gens ne viennent pas aux spectacles."

Pass sanitaire, changement d'habitudes, peur : les raisons sont multiples

L'association, organisatrice de concerts et de festivals comme Urban Empire, vient de reporter à avril 2022 son festival de reggae faute de billets suffisamment vendus :"Il y a 3 ans ça avait vraiment fonctionné, on avait fait pratiquement 4.000 personnes. Là pour une programmation même meilleure _on ne fait pas 1.000 billets vendus_. À un moment donné, il faut être raisonnable. On ne peut pas s'engager sur des projets où financièrement on risque d'avoir des soucis".

Horizons Croisés reporte des spectacles, mais décide aussi de maintenir quelques concerts, le prochain le 10 novembre à Limoges avec la chanteuse Kimberose où pour l'instant la salle John-Lennon est remplie au tiers. Pour Asse Seck, le pass sanitaire n'est pas la principale explication. Lui met ça sur le compte de la peur : "Il y a une différence entre les spectacles en salle et en extérieur. C'est pour ça qu'on essaie d'en maintenir un peu, pour montrer qu'on fait des dates, les gens viennent et ils ne sont pas contaminés."

Le pass sanitaire, la peur, il y a également les nouvelles habitudes prises par le public complète Nicolas Blanc, le directeur de l'Empreinte, la Scène Nationale Brive-Tulle, enregistre une baisse de fréquentation entre 10 et 15% : "D'habitude les spectacles sont relativement tôt complets, là c'est _plutôt de la dernière minute_, sur les derniers jours que les salles finissent de se remplir."

2022 va être vraiment très difficile - Fred Lomey, Mélodyn Productions

Le public ne se projette plus. C'est aussi le constat de Fred Lomey, à la tête de Mélodyn Productions. Cette maison de production basée à Meyssac, en Corrèze, emploie six 6 salariés : "On n'a plus de repères. Avant le Covid on arrivait à avoir une évolution sur un remplissage avant la date. Là, à J-3 on peu multiplier par trois. Mais ça évolue tellement lentement et si on est à 30 multiplié par 3. Ça fait 90 sur une salle de 400... Notre break (ndlr : limite basse) était à 280. _On se retrouve devant un mur_. On essaie de maintenir les dates parce qu'on veut créer de l'activité, mais en même temps on se rend compte que financièrement on perd beaucoup d'argent. On commence à se projeter sur 2022 et à revoir notre copie, savoir si on va pouvoir tenir ou pas. Tout est déjà saturé, verrouillé, il y a donc de moins en moins de place pour nos projets."

Le secteur de la culture, largement aidé pendant un an et demi, doit aujourd'hui se débrouiller et adapte son offre. La ville de Limoges, comme l'Empreinte, a abandonné son vieux système d'abonnement et propose des prix attractifs pour tenter de faire revenir le public dans les salles.

La directrice de la culture et du patrimoine de la Ville de Limoges, Corinne Dupuy-Bonafy, note par ailleurs une certaine stabilité pour les musées, mais une forte baisse de fréquentation dans les bibliothèques municipales en lien avec l'obligation du pass sanitaire, "le public étudiant se reporte vers les bibliothèques universitaires" où il n'est pas impératif.