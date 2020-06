La Direccte de l'Indre au chevet de l'économie berrichonne

La crise est là et elle va durer. C'est en substance le message du Premier Ministre, Edouard Philippe, fin mai et les indicateurs lui donnent raison : le chômage est en hausse de près de 26% dans l'Indre en avril par exemple et le PIB devrait reculer de 11,4% cette année. Dans l'Indre, comme ailleurs, la situation est très inquiétante. Si dans certains secteurs, la reprise d'activité s'amorce, dans d'autres, une proportion importante de salariés est toujours en chômage partiel. "Le secteur du bâtiment a repris. Nous n'avons pas encore assez de recul pour l'hôtellerie, café et restauration qui petit à petit relance leurs activités. Pour l'industrie, il reste des zones d'incertitude avec des employeurs qui se disent soucieux" liste Viviane Dupuy-Christophe, responsable de la Direccte dans l'Indre, la Direction des entreprises

L'aéronautique et l'automobile sous surveillance

La Direccte surveille tout particulièrement les carnets de commande des entreprises aéronautiques et automobiles. "Aujourd'hui, par manque de visibilité, Liberty Wheels (NDLR : fabricant de jantes en aluminium) n'a pas repris d'activité. mais les projets sont toujours là. Il y a un plan national automobile et Liberty Wheels pourrait en relever. Il va y avoir des aides nationales qui vont arriver pour relancer l'offre et la demande et nous accompagnerons les entreprises locales qui se positionneront. Nous attendons aussi un plan national dans le secteur de l'aéronautique pour accompagner les entreprises qui relèvent aujourd'hui de la sous traitance dans notre département".

Au delà des grands noms de l'industrie berrichonne, la Direccte se dit très vigilante quant au devenir des sous-traitants et prestataires qui travaillent quotidiennement avec ces entreprises et donc qui dépendent de leurs activités.

"Ce qui est demandé par le gouvernement, c'est que dans chaque département se mobilisent tous les acteurs pour organiser des Comité des financeurs pour accompagner les entreprises. Les sous-traitants qui gravitent autours de ces fleurons ne seront pas oubliés. Nous allons travailler ensemble de manière hebdomadaire" précise Viviane Dupuy-Christophe.

"Nous travaillons pour éviter qu'il n'y ait des PSE..."

Malgré cet accompagnement, plusieurs acteurs sociaux évoquent déjà à demi mots la possibilité d'une vague de plans sociaux à la rentrée. Vague que veut contrer la Direccte : "Nous travaillons déjà, au niveau national, sur les carnets de commandes. C'est primordiale. Il y ensuite la question de la masse salariale. Pour la maintenir, il y a l'activité partielle. On est en train d'ajuster ce dispositif. Il y a aussi la formation. La Direccte accompagne la formation interne au poste de travail ou externe. Ce qui permet de prendre en charge les coûts pédagogique et les coûts salariaux pour maintenir un salarié sur son poste alors même que le carnet de commande n'est pas plein".

Reste la question de la durée de ces dispositifs exceptionnels. Viviane Dupuy Christophe assure que des négociations sont en cours mais l'Etat envisagerait de les conserver jusqu'en février.