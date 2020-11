La Direccte tente d'accompagner au mieux les entreprises indriennes en difficulté

Pas de réouverture avant au moins le 1er décembre pour les commerces dits "non essentiels" a annoncé le Premier Ministre ce jeudi soir. Priorité aussi au télétravail partout où c'est possible, dans l'Indre la Direccte accompagne les entreprises qui s'adaptent tant bien que mal à toutes ces mesures.

Pas de réouverture pour les commerces dits "non essentiels" comme pour les bars et les restaurants

Leur fermeture se prolonge : les commerces dits "non essentiels" ne rouvriront pas avant au moins le 1er décembre a annoncé Jean Castex ce jeudi soir. Pour les bars et restaurants, il faudra attendre encore plus longtemps, aucun cap n'est encore annoncé. Quant aux sociétés toujours ouvertes, le télétravail doit devenir la norme partout où c'est possible. Viviane Dupuy Christophe est la directrice de la Direccte de l'Indre, la "Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi" accompagne notamment les entreprises en difficulté ou qui souhaitent se développer. Selon elle les sociétés indriennes se sont servies des enseignements du premier confinement : "il y a eu moins d'appels pour ce deuxième confinement, ils ont eu le temps de s'organiser. Les appels concernaient plutôt le télétravail."