La direction d'Airbus prévient ses salariés qu'il sera difficile d'éviter les licenciements secs

"Il me semble peu probable que les départs volontaires suffiront". Les syndicats ne se faisaient plus d'illusion depuis plusieurs semaines. Malgré les volontaires pour les départs anticipés et les pré-retraites, malgré les mobilités internes et externes, ça ne va pas suffire pour couvrir la suppression de 3.500 postes à Toulouse, 15.000 dans le monde. Confirmation officielle dans un courrier électronique envoyé vendredi 11 septembre par Guillaume Faury aux personnels d'Airbus.

LIRE AUSSI ► Airbus : le spectre des licenciements secs plane toujours selon FO, le syndicat majoritaire

Le début de reprise espéré cet été n'est pas au rendez-vous

Dans ce courrier, le président exécutif d'Airbus précise d'abord que l'entreprise n'exclut pas les licenciements secs. "Rien d'étonnant, affirme Thierry Prefol qui participe aux négociations pour la CFE-CGC, aucun salarié n'est tombé de sa chaise en lisant ce paragraphe. Les indicateurs sont limités : les volumes de postes supprimés, les mesures d'âge, les mobilités. C'est un plan très très compliqué".

En revanche, là où le personnel d'Airbus a sans doute appris quelque chose dans ce courrier, c'est en lisant que la situation est plus mauvaise que prévue. Sous-entendu, il va probablement falloir s'attendre à une détérioration industrielle et sociale.

Malheureusement, la reprise du trafic aérien pendant l’été n’a pas été à la hauteur des attentes du secteur aéronautique. Nous devons donc nous préparer à une crise probablement plus profonde et plus longue que ne le laissaient supposer les précédents scénarios. — Guillaume Faury

Le PDG d'Airbus insiste sur le fait de regarder l'avenir au delà de l'épidémie, notamment le rôle de l'avionneur en matière de développement durable.

Si elles sont douloureuses à court terme, nos mesures d’adaptation n’en restent pas moins une nécessité.

La direction et les syndicats d'Airbus doivent se retrouver ce mercredi 16 septembre à Toulouse pour évoquer l'APLD, l'activité partielle de longue durée. La question est notamment de savoir si elle ne s'applique qu'à la production comme c'est le cas aujourd'hui, ou si l'APLD s'ouvre à d'autres secteurs.