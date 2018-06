La délégation des Ford Blanquefort (37 salariés, délégués syndicaux, mais aussi la maire Véronique Ferreira et la vice-présidente du conseil départemental de la Gironde Christine Bost) a quitté Cologne en Allemagne et le siège européen du constructeur automobile américain ce mardi en début d'après-midi, sans élément nouveau.

Les deux élues et Gilles Pénel pour la CGT, ont malgré tout été reçus par Steven Armstrong, le patron de Ford Europe. C'était "la première fois qu'il nous recevait et discutait directement avec nous" ont expliqué Véronique Ferreira et Christine Bost à l'issue de cet échange. Il a répété que "le marché européen est compliqué, et qu'il leur faut réduire la masse salariale et donc fermer une usine, et ce même si Ford réalise des bénéfices". Pas question donc de renoncer au plan social, tout en assurant continuer à chercher un repreneur: "la décision est prise et ne changera pas".

Ford a annoncé le 7 juin dernier, un Plan de sauvegarde de l’emploi (PSE) dont le calendrier doit être discuté lors d’une réunion la semaine prochaine le 26 juin à Blanquefort.