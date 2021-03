La direction de l’hôpital d'Alès très mal notée par les salariés qui ont répondu au questionnaire de la CGT

0,2 sur 10, la note obtenue par la direction de l’hôpital d'Alès en Cévennes. C'est la CGT qui a fait une évaluation du travail de sa direction. Un peu plus de 300 des 1.600 salariés ont répondu à des questions portant sur la reconnaissance du travail effectué, de la qualité de l'écoute, de l'anticipation et même le respect dont font preuve le directeur et ses cadres.

C'est désolant mais c'est la réalité

Au delà du gag, "c'est un véritable mal-être et une absence de reconnaissance " que la CGT dit avoir détecté dans ce questionnaire. Communication, réactivité, reconnaissance, respect. Pas un des thèmes n'a trouvé grâce aux yeux des salariés (ceux qui ont répondu). Du coté de la direction, que nous avons contacté "que voulez-vous que je commente, parce que ce n'est pas du tout le reflet du quotidien" indique Roman Cencic, le directeur du CHAC.

Le bulletin de note de la direction

Communication : O.13/10, écoute : 0.09/10, transparence : O.1/10. Moyenne générale : 0.2/10, une direction qui "devrait-être recalée" soupire la CGT, "nous manquons terriblement d'humanité" explique cette aide-soignante. Et le syndicat - une de ses revendications - de demander la suppression de la T2A (taxe sur les salaires et l'embauche). Pour l’hôpital d'Alès, 5 milliards € qui permettraient l'embauche de 150 personnes.

Vous ne croyez pas qu'on a autre chose à faire

"On fait avec, j'aurais pu avoir 0/0", Roman Cencic, le directeur du CHAC (centre hospitalier d'Alès-en-Cévennes) prend avec humour (modérément) ce questionnaire "qui ne représente pas la réalité". Il souligne la faible participation à cette opération, "des questionnaires comme cela je peux vous en remplir 500 avec 10/10" et de regretter qu'au moment ou la Covid affiche des résultats alarmants - notamment avec une réa pleine à Alès - "l'heure ne soit pas à l'unité plutôt qu'à la division des personnels".

Un mauvais bulletin de notes affiché devant l’hôpital d'Alès. © Radio France - Ludovic Labastrou