La direction de la Voix du Nord a présenté un plan social prévoyant 105 suppressions de postes

Ce lundi 16 janvier, la direction de la Voix du Nord a présenté aux salariés un plan social prévoyant la suppression de 150 postes, en particulier des seniors, et la création de 50 postes. Dans un communiqué, l'intersyndicale explique que la direction a donné officiellement l'ensemble des chiffres de départs et de créations de postes envisagés : "Au total ce sont bien 105 postes supprimés avec 50 créations (ou modifications de contrats)."

ⓘ Publicité

105 postes supprimés, 50 créations

D'après les syndicats, ce plan cible principalement les salariés nés jusqu’en 1965. Sur les 105 postes supprimés : 48 concernent les journalistes de la rédaction. Les bureaux de Calais, Lille et Roubaix-Tourcoing subissent "une véritable purge" selon les termes de l'intersyndicale. Le bureau de Calais voit ses effectifs passer de 6 à 3 reporters et 0.5 rédacteur. A Roubaix-Tourcoing, ils passent de 16 reporters à 8 et un rédacteur.

D'autres services sont concernés par ce plan social : les assistantes d'agences et d'éditions, sur les 32 emplois actuels, il n'en restera que 18. Selon le communiqué des syndicats : "Des pôles d’éditeurs subissent aussi une grosse saignée pour la plupart du fait des regroupements d’éditions et de réductions drastiques de paginations." Le projet prévoit en effet un regroupement des éditions, qui passeront de 17 à 13. Pour les cadres, quinze postes sont supprimés. Le service prémédia est purement et simplement supprimé (six personnes) avec des licenciements.

La direction de la Voix du Nord annonce par ailleurs : la création de 50 nouveaux postes avec un certain nombre pour la rédaction. Des discussions qui ne font que commencer ente direction et syndicats. Dans son communiqué, les syndicats insistent : "Pour l'ensemble des élus, il reste de très nombreux points de blocage". De nouvelles dates de réunion de négociations ont été fixées. La date butoir du plan social est fixé au 14 avril.