La direction de Renault Sandouville dément un transfert de production du Trafic

Non, la production de Trafic ne quitte pas Sandouville. La direction de l'usine Renault de Sandouville, prés du Havre, qui fabrique ce véhicule utilitaire, depuis des années a formellement démenti la rumeur, venue d'un autre site Renault en Lorraine.

C'est la CGT de l'usine Renault en Lorraine qui a lancé cette rumeur. Le PDG du groupe, Luca De Meo, en visite à Sandouville, il y a quelques mois, aurait dit que l'usine normande était vieillissante et sous-capacitaire. Pourtant ce n'est pas ce qu'ont entendu d'autres personnes présentes lors de cette visite. D'ailleurs immédiatement la direction du site lorrain de Batilly parle d'hypothèse "farfelue"dans la presse quotidienne régionale. La direction de Sandouville lui emboîte le pas : elle dément formellement ce transfert de production de Normandie vers la Lorraine. Le Trafic reste produit à Sandouville, il n'y aura pas de CSE sur la question et les salariés ont été prévenus en interne.

La direction de Sandouville semble un peu stupéfaite de cette rumeur. Elle rappelle que le dialogue social se déroule bien à Sandouville et que l'enjeu du moment c'est de "sauver le groupe Renault". Probablement plus important que ce jeu de rumeur entre syndicats et usines de régions différentes.

Toujours est-il que le groupe Renault est en difficulté. L'annonce de la suppression de 4 600 emplois en France inquiète forcement que l'on soit salarié en Normandie ou en Lorraine. Le PDG du groupe, Luca de Meo présentera le détail de sa stratégie en janvier prochain.