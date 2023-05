La direction de Sidel à Lisieux conteste la suspension du plan social

Nouvel épisode dans le conflit qui oppose Tetra Laval, propriétaire de Sidel (fabrication de machines d'emballage), à ses salariés. La direction a prévenu lors de la première réunion de médiation ce jeudi qu'elle contestait le rejet du plan social prononcé récemment par l'Inspection du travail. Une nouvelle bien accueillie par maître Philippe Pradal, avocat des salariés : "cette contestation nous a beaucoup surpris parce que c'est un processus qui est long et cela veut dire que l'entreprise sait que son projet est de facto suspendu pendant au moins toute cette procédure judiciaire qui, en moyenne, dure au moins quatre mois. C'est un soulagement car c'est quatre mois supplémentaires de travail pour tout le monde. C'est aussi quatre mois que les organisations syndicales sont résolues à utiliser pour le dialogue social. Les représentants du personnel ont comme objectif principal de préserver l'emploi, bien entendu. Mais si cet objectif n'est pas possible, il faut faire en sorte que les salariés qui perdront leur travail le soient dans les conditions économiques les plus favorables possibles et leur permettre un retour rapide à l'emploi."

ⓘ Publicité

La médiation peut-elle aboutir avant l'été ?

La direction de l'entreprise a une autre version : elle estimerait ne pas avoir à fournir les documents demandés et que, de toute façon, elle n'avait pas le choix que de relancer une procédure. Surtout, elle espère que la médiation va porter ses fruits avant l'été. Une nouvelle réunion est prévue le 23 mai. La difficulté, c'est que les deux parties ne sont pas d'accord sur les conditions de départ. Et l'écart, pour l'heure, entre les demandes des deux parties serait conséquent. Les salariés demandent trop pour la direction. Les salariés estiment, eux, que le groupe suisse a les moyens financiers d'être beaucoup plus généreux. Reste à savoir si un terrain d'entente est possible dans les semaines à venir. L'usine doit fermer en fin d'année.