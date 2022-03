La distribution de carburant limitée en Corse

Les stocks de carburant sont bas en station service. Pour éviter une pénurie, les préfecture de Haute-Corse et de Corse-du-Sud ont décidé de mettre en place des restrictions de carburant ce vendredi et jusqu'à la fin de la semaine prochaine.

20 litres d'essence et 30 litres de gasoil maximum par véhicule et par jour. Les préfectures de Haute-Corse et de Corse-du-Sud ont mis en place des restrictions sur la distribution de carburant pour éviter une pénurie. La mesure devrait rester en place pendant une semaine.

De nombreux automobilistes ont voulu faire le plein après le déblocage des dépôts pétroliers cette semaine. Cette forte affluence a considérablement baissé les stocks disponibles en station. "Le maintien d'un important niveau de consommation pourrait créer des difficultés pour certaines stations services", explique-t-on en préfecture.

"On n'a ni besoin ni envie de se disputer avec notre clientèle"

Pour les camions, la limite s'établit à 50 litres de gasoil par jour. La distribution de carburant dans des récipients portables est également interdite. La préfecture prévient que les stations-services devront cesser de distribuer du carburant dès qu'il ne leur restera que 25% du stock disponible. L'objectif est de garantir l'approvisionnement des usagers prioritaires.

Sur le terrain, la mesure est compliquée à mettre en place pour les pompistes. "On n'a ni besoin ni envie de se disputer avec notre clientèle", regrette Serge Antoniotti responsable du syndicat des carburants de Haute-Corse. Impossible pour les stations-service de bloquer automatiquement les pistolets qui distribuent l'essence, il faudra donc surveiller directement sur les pistes.