La distribution du courrier est perturbée dans certains quartiers à Avignon

Des courriers et des colis bloqués au centre de tri, qui n'arrivent pas jusqu'aux boîtes aux lettres de certains Avignonnais. Depuis plusieurs semaines, c'est ce qui se passe, particulièrement dans l'intra-muros, dans le quartier Champfleury et la petite couronne autour d'Avignon. "Ma boîte aux lettres est vide depuis dix jours alors qu'habituellement il y a des factures ou des publicités", raconte un habitant d'une maison située près du rocher des Doms.

ⓘ Publicité

Une distribution perturbée

Le courrier reste en fait bloqué au centre de tri d'Avignon selon le secrétaire départemental du syndicat SUD PTT. Bruno Verdi parle d'environ 15 000 courriers en souffrance selon son comptage du lundi 24 avril et de 1 000 colis dans la même situation la semaine passée. "Depuis la réorganisation du mois de février des courriers et des colis s'accumulent sur la commune d'Avignon. L'équivalent de 22 positions de travail ont été supprimées", explique-t-il.

Selon lui cela pèse essentiellement sur les facteurs et le problème s'est encore accentué ces dernières semaines en raison d'une demande accrue. "Il suffit que le trafic soit un peu à la hausse comme c'est le cas en ce moment sur les colis et sur le courrier avec les déclarations d'impôts qui commencent, pour que l'organisation ne marche plus."

Les difficultés se concentrent dans le centre-ville d'Avignon et les quartiers proches car "c'est dans cette équipe qui est chargée de la distribution de ces quartiers que le plus de tournées ont été supprimées", affirme Bruno Verdi.

Retour à la normale au mois de mai

La Poste reconnait "depuis quelques jours de réelles difficultés" et explique que les vacances scolaires participent à aggraver la situation. Dans un communiqué elle promet un nouveau découpage des tournées pour permettre le "rééquilibrage de la charge de travail des facteurs concernés" dès la semaine prochaine. Elle s'engage à ce que tout revienne à la normale "au début du mois de mai."