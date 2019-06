La Dordogne exonérée de 530 euros de taxe d’habitation en moyenne d'ici quatre ans

Dans 4 ans, quel que soit votre revenu, vous ne paierez plus de taxe d'habitation.

Dordogne, France

Comme le reste de la France, le Périgord sera exonéré de taxe d'habitation en 2023. Dans quatre ans, quel que soit votre revenu, vous ne paierez plus cet impôt. Au niveau national ça correspond à 723 euros par an.

C'est moins en Dordogne, où l'on paie en moyenne 530 euros de taxe d'habitation. Cela va quasiment du simple au triple entre le village où en la taxe d'habitation est la plus faible dans le département et là où elle est la plus élevée. À Singleyrac, au sud de Bergerac, elle est à 287 euros en moyenne. Bien loin des 856 euros prélevé pour la taxe d'habitation à Champcevinel.

Périgueux est un peu plus haut que la moyenne du département, avec 551 euros. C'est moins qu'à Bergerac où la taxe d'habitation est de 626 euros. Pour le reste :

Sarlat : 692 € / mois

Montignac : 503 €

Nontron : 606 €

Ribérac : 729 €

Vélines : 457 €

Ginest : 686 €

Cela va se faire progressivement, mais l'an prochain déjà 8 français sur 10 ne paieront plus cet impôt. Reste à savoir comment les collectivités locales vont compenser cette perte d'argent. Les maires des petites villes (APVF) ont récemment demandé à être rapidement fixés sur la compensation afin que les élus aient de la visibilité avant les élections municipales de 2020.

► Le détail des montants de la taxe d'habitation de chaque commune de Dordogne