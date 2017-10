La Dordogne s'organise face à la pénurie de beurre

En Dordogne, comme ailleurs en France, le beurre commence à manquer dans les rayons des supermarchés et chez certains industriels. Face à cette pénurie, les agriculteurs sont très sollicités.

Les boulangers et pâtissiers de Dordogne font grise mine .Le beurre est une denrée de plus en plus rare et chère. La faute a une Chine de plus en plus gourmande en beurre, à une production laitière en baisse et à une qualité de lait moins grasse. Les rayons se vident et les professionnels s'inquiètent.

Boulanger et pâtissiers s'organisent

Dans les rayons de différents hypermarchés de l’agglomération périgourdine, le beurre est devenu une denrée rare. Les ventes se sont envolées ce week-end, sans doute par peur du manque, et les responsables des rayons ne sont pas sûrs d'être approvisionnés autant qu ils l'espèrent en milieu de semaine. Les boulangers et les pâtissiers s'inquiètent aussi alors que la période des fêtes se rapproche, sans parler de l'épiphanie. "Nous sommes tous confrontés au même problème et on ne sait pas jusqu'où ça va aller," explique Jean-Jacques Teillet, le président de la fédération des boulangers de Dordogne.

Chez l'industriel "Mademoiselle desserts" on a un peu anticipé en stockant du beurre qui permettra à l'entreprise de voir venir jusqu'à la fin de l'année mais il a tout de même fallu répercuter le prix de la pénurie sur certains produits qui ont augmenté. Les semaines qui viennent sont pleines d'incertitude pour le spécialiste de la pâtisserie surgelée.

En revanche à Sainte-Nathalène, de petits producteurs voient émerger un nouveau marché. Marie Rouquié élève une cinquantaine de vaches laitières et autant de génisses. Elle produit du beurre qu'elle vend dans les boutiques de producteurs et depuis quelques jours son téléphone ne cesse de sonner. "Les grandes surfaces m'appellent et sont prêtes à payer cher pour éviter la crise. Les boulangers nous font des demandes mais on ne peut pas répondre à tout le monde. Si on se met à produire plus il va falloir changer d'équipement."