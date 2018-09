La droguerie du Cygne est une institution à Strasbourg, elle traverse les âges et vient de fêter ses 150 ans. Anniversaire fêté samedi avec les clients à grands renforts de breuvages à avaler et de friandises à grignoter. Une enseigne où l'on vient trouver une solution aux casse-têtes ménagers.

Strasbourg, France

Des sirops, des friandises et des petits cadeaux , savonnettes ou torchons de vaisselle, sur fond de musette: la droguerie du Cygne a fêté son anniversaire samedi avec les clients, habitués ou non. Dans cette boutique ouverte depuis 1868 au 24 de la Grand'Rue au centre de Strasbourg, on trouve solution à tous ses problèmes ménagers, de la tâche sur ses vêtements, au calcaire dans sa salle de bains en passant par les rayures sur les meubles ou les parquets tâchés. La droguerie est aussi bien fournie en brosses diverses et spécialisées, la brosse à brosses par exemple, et en parfums d'intérieur.

quand un client entre dans le magasin, la première chose qu'il fait c'est venir vers nous et nous adresser son problème. Diane Meyer-Stub, patronne de la droguerie du Cygne

Devant le comptoir de la droguerie © Radio France - Olivier Vogel

Et les clients repartent rarement bredouilles.

la dernière fois j'ai voulu de l'acide phosphorique, un détartrant doux, j'ai trouvé ça nulle part, ici j'en ai trouvé. Bernard, un habitué de la droguerie

L'une des deux vitrines avec ses objets exhumés du stock ancestral © Radio France - Olivier Vogel

Le stock, véritable caverne d'Ali Baba © Radio France - Olivier Vogel

L'un des recoins du stock et ses objets d'un autre âge © Radio France - Olivier Vogel

Des trésors vintage © Radio France - Olivier Vogel

Certaines demandes restent toutefois volontairement sans réponse.

il y a des personnes qui veulent tuer des chats parce que les chats se développent, ce qui est bien c'est que les clients réagissent, on n'est pas seules à dire non monsieur, vous n'avez pas le droit de faire ça! Bonnie, droguiste amie des bêtes

Mais dans ce magasin hors du temps, il n'est pas forcément nécessaire d'acheter quelque chose.

on a des gens qui viennent chez nous juste pour parler, pendant une heure, ils lâchent un peu prise, ils divaguent autour des produits, ils se rappellent soit leur enfance, soit ils découvrent plein de choses. Bonnie, droguiste sociale