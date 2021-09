La fabrication de chaussures relocalisée en France, dans l'usine "la plus moderne au monde" en Ardèche

C'est le retour de la production de chaussures à grande échelle en France, et ça se passe en Ardèche ! L'usine ASF 4.0 du groupe textile Chamatex a été inaugurée à Ardoix, "l'usine de chaussures de sport la plus moderne au monde" selon ses dirigeants.

Après un an de travaux et 10 millions d'euros d'investissement, l'usine ultramoderne ASF 4.0 - pour 'Advanced Shoe Factory' - a été inaugurée ce jeudi en Ardèche, à Ardoix. Le groupe Chamatex a réussi son pari : relocaliser la fabrication de chaussures de sport en France, et ainsi concurrencer l'Asie.

Dès la semaine prochaine, des premières chaussures de sport de la marque Salomon seront produites. Il s'agit des modèles Captiv, qui devraient être commercialisées au plus tard en janvier 2022. Pour le moment, une vingtaine de salariés ont été embauchés. Ils seront une quarantaine à la fin de l'année.

Partenaires et élus locaux ont inauguré la nouvelle usine ASF 4.0 d'Ardoix ce jeudi aux côtés du président du groupe Chamatex Gilles Réguillon © Radio France - Damien Triomphe

Deux conditions pour permettre la relocalisation : automatiser le plus possible la production pour réduire les coûts, et fabriquer en quantité pour amortir les investissements. Là encore, pari tenu annonce le président du groupe Chamatex Gilles Réguillon : "de la découpe en automatique, une ligne d'assemblage en automatique, une ligne de collage en automatique, une ligne de packaging automatique, et le tout géré en industrie 4.0. C'est unique, et c'est ici, en Ardèche".

Encore quelques réglages, et avant la fin de l'année, une paire de chaussures sera fabriquée toutes les deux minutes sur le site. Objectif affiché : produire 500 000 paires de chaussures par an. Et Gilles Réguillon annonce d'ores et déjà travailler sur l'extension de son usine, afin d'ajouter de nouvelles lignes de production, les "commandes étant remplies pour les trois prochaines années" a-t-il indiqué ce jeudi.

Les partenaires sont nombreux. Chamatex a misé sur son matériau textile unique Matryx comme principal composant de sa chaussure ; la marque Salomon a amené son savoir-faire et le process industriel ; la partie machinerie a été menée par Siemens.