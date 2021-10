La fabrication de jantes de tracteurs au sein de l’usine ERMAS à Soucy

Une usine très spécialisée

ERMAS s’est spécialisée dans une véritable niche dans le monde agricole : la fabrication de jantes de tracteurs. Au premier coup d'œil, on peut être impressionné par la taille des locaux d’ERMAS qui travaille des pièces de grandes dimensions ... mais c’est une structure à taille humaine avec 25 employés !

Fabrication des jantes © Radio France - Juliette Géraud

Présentation de l'entreprise ERMAS avec Maxime Serdin Copier

Si les jantes sont fabriquées de A à Z dans l’usine à Soucy, les clients d’ERMAS, eux, sont dans toute la France. Le plus important pour Maxime Serdin, gérant de l’entreprise c'est de s’adapter à tous ses clients, en fonction également des sols et des régions!

La fabrication d’une jante : créer l’enveloppe extérieure

Le travail de l'acier est au centre de l’usine ERMAS . Et la première étape pour fabriquer une jante c’est d’abord de rouler des feuilles d’acier et de leur donner la forme d’une roue. C’est la création de l’enveloppe extérieure de la jante qui peut être de multiples tailles.

Fabrication des jantes © Radio France - Juliette Geraud

La fabrication des jantes avec Maxime Serdin Copier

Le poste soudure

L’étape de la soudure est un moment clé de la fabrication d’une jante. Elle détermine la solidité de la jante !

L'étape de la soudure © Radio France - Juliette Geraud

La soudure des jantes avec Maxime Serdin Copier

Du grenaillage à la peinture des jantes !

Dernières étapes de réalisation d’une jante de tracteur : le grenaillage pour nettoyer et préparer la surface avant la peinture. A ERMAS, plus de dix coloris sont proposés, et il est même possible d’oser des demandes plutôt originales ... Pour un tracteur avec des jantes efficaces mais aussi avec un beau visuel !

L' atelier de peinture © Radio France - Juliette Géraud

La peinture des jantes avec Maxime Serdin Copier

Zoom sur le jumelage, le produit phare d’ERMAS

Les jantes jumelées sont les produits les plus demandés et donc fabriqués par ERMAS. Pourquoi de plus en plus de tracteurs utilisent ces jantes, quelle est leur fonction : la réponse avec Maxime Serdin.

Le jumelage © Radio France - Juliette Géraud