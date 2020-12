La fabrication traditionnelle du Savon de Marseille en plein boom

Avec la crise du Covid-19, il y a une demande d'économie de proximité, plus durable, plus solidaire dont profite le Savon de Marseille. Sur les 3 savonneries traditionnelles, la Savonnerie du Midi fondée en 1894 se porte bien et c'est tout le quartier des Aygalades à Marseille (15e) qui en profite.

C'est l'un des grands changements liés à la crise du coronavirus. Nos habitudes de consommation évoluent, d'une façon générale nous sommes plus attentifs à l'origine des produits. Le "made in France" est de plus en plus plébiscité, tout comme les circuits-courts que France Bleu Provence met en avant chaque jour.

Une nouvelle économie de proximité, plus durable, plus solidaire dont profite à plein le fameux Savon de Marseille.

Il reste 3 savonneries traditionnelles dans la ville dont la Savonnerie du Midi aux Aygalades (15e).

Un savoir-faire depuis 1894

Un temps menacée, l'entreprise fondée en 1894 se porte bien, au point que toute cette partie des quartiers Nord en profite.

La Savonnerie du Midi en plein boom, c'est le quartier des Aygalades qui en profite. Copier

"Un fleuron de l'entreprise française" - Nadia Hai, ministre de la ville

En visite à Marseille vendredi 11 décembre, Nadia Hai, a salué la réussite exemplaire de l'entreprise marseillaise, "une entreprise artisanale, un fleuron de l'entreprise française, explique la ministre de la ville tout sourire au micro France Bleu Provence, un savoir qui s'exporte. La Savonnerie du Midi a un chiffre d'affaires en pleine expansion, et ce qui donne encore plus le sourire, c'est une entreprise qui ne se détourne pas de l'environnement dans lequel elle exerce. Elle est tournée vers les jeunes des quartiers prioritaires, elle est une entreprise d'insertion professionnelle, elle travaille en esprit de solidarité en temps de crise, alors oui qu'on en entre ici, on a le sourire".