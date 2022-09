"La facture a été multipliée par 14" - la détresse des artisans alsaciens face aux hausses de l'électricité

La hausse des prix de l'énergie étrangle de plus en plus de petites entreprises. La chambre des métiers du Bas-Rhin tire donc la sonnette d'alarme. Selon elle, les artisans sont pris à la gorge.

Début septembre le gouvernement a promis le prolongement de l'aide pour les entreprises qui consomment beaucoup de gaz et d'électricité. Et l'extension du bouclier tarifaire en janvier à certaines petites entreprises. Mais certaines ne sont pas éligibles à ces aides.

Elles se retrouvent en très grande difficulté comme la boucherie charcuterie Fischer-Kientzi d'Erstein. Elle vient pourtant de s'agrandir, avec un nouveau bâtiment flambant neuf.

Il possède des lampes à LED et des chambres froides parfaitement isolées. 1.200.000 euros d'investissement pour la famille Fischer. Mais rien n'y fait, la facture d'électricité a quand même explosé.

"On payait en août 2021 1000 euros et en août 2022 plus de 14.000 euros. Quand nous avons construit le nouveau bâtiment, on nous avait dit que ce serait le double, maximum le triple. On s'était dit jusqu'à 5.000 euros ça va, mais pas 14.000..." se désole la co-gérante Chantale Fischer.

Grande amertume

La boucherie a pourtant tout tenté pour réduire sa consommation mais il y a une limite explique Julien Fischer l'autre co-gérant. "Clairement aujourd'hui le froid est l'outil principal. C'est un tiers de nos consommations. On ne peut pas réduire cette consommation là, c'est pour garantir la sécurité alimentaire" explique-t-il.

Les salles froides consomment beaucoup d'électricité © Radio France - Antoine Balandra

Ici 18 salariés produisent chaque semaine 5 tonnes de viande et de charcuterie. Une entreprise encore florissante il y a quelques mois mais qui se retrouve avec 40.000 euros d'impayés en électricité. D'où l'immense amertume de Chantale Fischer. "C'est le couperet. Ce n'est pas juste. On travaille du lundi au dimanche et on n'a rien . Dans le pire des cas, ce sera la clé sous la porte. On va se battre, mais ça ne devrait pas exister, ce n'est pas possible" dit-elle.

La direction a pourtant réfléchi à de solutions alternatives. Comme installer des panneaux solaires ou augmenter les prix de vente. Mais les panneaux coûtent très cher. Et augmenter les prix risquerait de faire fuir une partie de la clientèle. Bref, rien qui ne puisse suffisamment amortir la hausse de l'électricité.