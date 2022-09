La facture énergétique des communes explose : "Plus 30% en un an", à Fresnay-sur-Sarthe

Les communes, elles aussi, sont touchées de plein fouet par l'explosion des dépenses énergétiques. Les factures - tout particulièrement de chauffage - vont atteindre des niveaux inédits en 2022. Les collectivités vont, pour la plupart, devoir renoncer à certains investissements et trouver, autant que faire ce peut, de nouvelles pistes pour économiser de l'énergie.

► Illustration à Fresnay-sur-Sarthe. Quatre questions à Fabienne Labrette-Ménager, maire de cette commune de quelque 3.000 habitants.

A combien évaluez-vous l’augmentation de la facture énergétique dans votre commune ?

L’augmentation de la facture énergétique pour la commune de Fresnay-sur-Sarthe sera d’environ 65.000€ en 2022. C’est une hausse de 30% à 35% par rapport à l’année dernière. Cela correspond à la masse salariale de deux agents municipaux. Nous en aurons certainement, en tout, pour 265.000€, contre 196.000€ en 2021. Cette augmentation touche principalement les fluides, c’est-à-dire le gaz et le carburant. Cet hiver, nous allons devoir faire très attention au chauffage, notamment dans les écoles, les salles polyvalentes et la salle de cinéma.

Avez-vous des pistes pour réaliser de nouvelles économies d’énergie à Fresnay-sur-Sarthe ?

Nous effectuons actuellement un audit interne pour connaître l’état de nos radiateurs partout dans la commune. Nous allons travailler sur la digitalisation des outils, c’est-à-dire, pour faire simple, que le soir, on baissera automatiquement le chauffage. Au niveau de la mairie également, nous allons baisser la température à 18°C – 19°C et nous mettrons un pull ! Il faut également que les instituteurs pensent bien à regarder le niveau du chauffage lorsqu’ils quittent leur classe. Même chose pour les associations qui occupent des salles. Nous devons faire en sorte que chacun soit concerné à son niveau.

Par ailleurs, concernant les salles polyvalentes, nous allons peut-être mettre un forfait supplémentaire pour l'énergie. Nous allons peut-être aussi regrouper les séances de cinéma car il faut savoir qu’avant une séance de cinéma d’une heure et demie, nous devons chauffer pendant cinq heures ! Nous allons essayer d’optimiser au maximum.



Allez-vous devoir renoncer à certaines dépenses pour payer la facture énergétique de la commune ?

Je crois que les mois à venir s'annoncent difficiles. Si nous avons 65.000€ de dépenses de fonctionnement de plus, cela signifie que l’investissement sera moindre, l’année prochaine sur la commune. Ce sera donc du travail en moins pour les entreprises, des rénovations qui ne se feront pas forcément l’année prochaine mais peut-être l’année suivante. Nous allons forcément déplacer des projets.



Qu'attendez-vous du gouvernement?

Qu’il regarde au niveau des communes celles qui sont le plus impactées. A Fresnay-sur-Sarthe, par exemple, ancien chef-lieu de canton, nous avons beaucoup de services, ce qui entraîne des dépenses en plus et des recettes en moins. Il faut peut-être aussi créer un fond énergie, au niveau du préfet pour que les communes puissent en bénéficier en fonction de leurs problématiques. Il faut faire une analyse un peu plus approfondie et mettre le préfet dans la boucle.

