La faïencerie de Gien dans le Loiret se saisit du Plan de relance pour accomplir sa Renaissance

2021 fera date dans l'histoire déjà très riche de la faïencerie de Gien. Avec une aide de 300 000 euros de l'Etat dans le cadre du Plan de relance du gouvernement associés à 300 000 euros de fonds propres, la manufacture a entrepris d'importants projets d'investissements sur son site giennois. L'un des derniers fleurons français des arts de la table et de la décoration s'apprête par ailleurs à fêter son bicentenaire avec en point d'orgue l'ouverture d'un tout nouveau musée, entièrement refait à neuf.

600 000 euros d'investissement cette année

300 000 euros d'aides de l’Etat, plus 300 000 euros de fonds propres, la faïencerie de Gien se refait une beauté. Cette manne financière va servir en tout premier lieu à la modernisation d'une partie de la chaîne de production. Vieilles parfois de plus quarante ans, usées, les machines qui servent au façonnage des divers objets vont être pour la plupart remplacées ou réparées. "Elles tombent souvent en panne, cela pénalise la production" indique Yves de Talhouët, ancien président-directeur général de HP France qui a repris la faïencerie de Gien en 2014. L'enveloppe de 600 000 euros va contribuer également à la rénovation du magasin d'usine situé dans la cour de la manufacture. La toiture et l'isolation, de ce "point d'ancrage local bien connu des loirétains où l'on peut trouver notamment des articles moins chers avec de tout petits défauts imperceptibles", vont être refaits précise Yves de Talhouët.

La plupart des machines à façonner de la faïencerie de Gien vont être remplacées ou réparées © Radio France - Christophe Dupuy

Le magasin d'usine de la faïencerie de Gien va être rénové © Radio France - Christophe Dupuy

Un tout nouveau musée pour l'année du bicentenaire

Créée en 1821, la manufacture s’apprête par ailleurs à fêter cette année son bicentenaire. "Un bel âge vénérable mais qui doit s'accompagner de modernité " déclare Yves de Talhouët. Le point d’orgue de cet anniversaire sera l'ouverture d'un tout nouveau musée. Il fait l’objet d’un tout autre financement de la part de la Région, du Département, de la Communauté des communes giennoises et de la Ville de Gien. Entièrement restauré, sa surface est multipliée par trois. Pour Yves de Talhouët "il va permettre de raconter de manière plus explicite, plus ludique l'histoire de la faïencerie et son aventure artistique, humaine et industrielle". Ce nouveau musée devrait ouvrir ses portes à l’automne prochain. Le bicentenaire sera marqué par d'autres événements comme la réédition, en série limitée de 1 à 20, d'objets de périodes marquantes de la manufacture, 1880, 1930 et 1980.

Entièrement rénové, le musée de la faïencerie de Gien devrait ouvrir à l'automne 2021 © Radio France - Christophe Dupuy

Des marchés à conquérir à l'exportation

Production à l’arrêt, cas de Covid ou cas contact au sein de l’entreprise, magasins fermés, la manufacture n’a pas été épargnée par la crise sanitaire. Malgré cela la faïencerie, qui emploie aujourd'hui 150 salariés, est sur "une bonne dynamique" affirme son directeur avec notamment "12% de hausse à l’exportation sur le premier trimestre de cette année". Sur le marché national, confinés, les français ont aussi redécouverts l’art de la table et le made in France. "Acheter français est d'abord un acte de sécurité mais aussi un acte citoyen, chacun de nous est un consommateur mais aussi un salarié ou un producteur" avance Yves de Talhouët qui "estime que la faïencerie de Gien est en phase de reconquête avec encore des marchés à aller chercher notamment à l'exportation".