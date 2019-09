La faillite de Thomas Cook pourrait avoir de lourdes conséquences dans l'Hérault

Hérault, France

La faillite du voyagiste britannique Thomas Cook pourrait avoir de lourdes conséquences pour les professionnels du tourisme de l'Hérault. De nombreux campings et hôtels travaillent en effet avec cet organisme qui vient de déposer le bilan. Or les factures de cet été n'ont pas encore été réglées ! Il y a toujours un délai d'un mois ou un mois et demi entre le séjour et le règlement de la facture.

Un million d'euros de manque à gagner

Au comité départemental du tourisme de l'Hérault, on a commencé à faire une estimation, et cette faillite de Thomas Cook pourrait représenter un millions d'euros de manque à gagner pour les professionnels dans l'Hérault.

"On n'a rien vu venir, on est tombé de haut."

Pierre Gassier, propriétaire du camping la Yole à Vendres, a fait les comptes : "Financièrement, pour nous c'est une perte sèche puisque toutes les factures des séjours depuis le 15 juillet ne seront pas payées. Cela représente 54.000 euros de chiffre d'affaire qui va impacter notre résultat. C'est un très gros voyagiste, un partenaire important et un opérateur majeur dans le tourisme. Il n'y a pas eu de signes avant coureur, parfois on entend parler de fragilités sur un tour opérateur, c'est arrivé, mais là on n'a pas eu d'alerte, on est tombé de haut."

