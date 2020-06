La faim dans le monde progresse et s'accentue avec le coronavirus

La faim dans le monde progresse toujours de plus en plus et s'accentue en pleine épidémie du coronavirus. À l'occasion de la journée mondiale de lutte contre la faim ce lundi, l'ONG Vision du Monde, qui vient en aide aux jeunes les plus vulnérables, dresse un constat alarmant : la pandémie risque de provoquer une hausse de 40% des cas de malnutrition sévère chez les enfants.

Le Covid intensifie l'insécurité alimentaire dans le monde

À cause du virus, de nombreuses familles se sont retrouvées du jour au lendemain en difficulté pour accéder à une alimentation saine, nutritive et équilibrée. Certains pays comme le Vietnam, le Sénégal ou la Bolivie, très dépendants aux importations et exportations, se sont retrouvés sans véritables ressources à cause du Covid 19. Ce qui prive les populations les plus vulnérables de nourriture.

1 personne sur 9 souffre de la faim dans le monde

Depuis le début de la crise sanitaire, Vision du Monde a donc apporté son soutien à ces familles et ces enfants en danger. Elle a distribué des denrées à plus d'un million de personnes et donné plus de 6 millions de dollars en espèce et en coupons, aux familles les plus vulnérables pour qu’elles puissent accéder aux biens de premières nécessités.

Aujourd'hui, 1 personne sur 9 souffre de la faim dans le monde, soit plus de 800 millions de gens au total. Ce fléau touche plus particulièrement les plus jeunes puisque près de 150 millions d'enfants de moins de 5 ans sont touchés par un retard de croissance.