La FDUC 37 veut que les propriétaires de locaux commerciaux fassent cadeau de quelques loyers aux commerçants

Le président de la Fédération des Unions Commerciales d'Indre-et-Loire demande aux propriétaires de locaux commerciaux de faire un geste envers leurs locataires dont l'activité est à l'arrêt à cause du confinement : Sylvain Debeure estime qu'il faudrait leur faire cadeau de quelques mois de loyer, pour leur donner le plus de chances possibles de redémarrer leur activité, quand la crise sanitaire sera finie.

"Il y a bien sur les reports d'échéances, l'étalement des factures d'eau et d'électricité, mais ça ne suffit pas quand le chiffre d'affaire est à zéro chaque jour. Je pense qu'il faudra beaucoup plus d'aides pour voir nos artisans et commerçants se relever. J'en appelle donc aux propriétaires de locaux commerciaux, pour qu'ils fassent cadeaux de quelques mois de loyers, comme ça, ils auront sans doute plus de chances de voir leurs locataires ouvrir à nouveau, à la fin de la crise sanitaire".

Selon le président de la FDUC, les propriétaires de locaux commerciaux pourraient presque voir ça comme un investissement, toujours préférable au fait de se retrouver avec un local non-loué si le commerçant qui l'occupe fait faillite.