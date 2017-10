Marne : la féculerie de pomme de terre d'Haussimont va doubler sa production

L'usine d'Haussimont spécialisée dans la fécule de pomme de terre va doubler sa capacité de production. La direction a annoncé mercredi un investissement de 25 millions d'euros pour moderniser et agrandir le site.

Un succès pour l'usine d'Haussimont dans la Marne. Alors qu'elle valorisait jusqu'à présent 300 000 tonnes de pomme de terre par an, elle va pratiquement doubler sa production avec 500 000 tonnes par an. La campagne de production de fécule va aussi durer plus longtemps, en passant d'environ 130 jours à 200. En conséquence, le propriétaire de l'usine, le groupe sucrier Tereos, a annoncé mercredi un investissement de 25 millions d'euros pour moderniser et agrandir ses installations.

L'usine créée en 1970 est l'une des deux seules féculeries de pomme de terre de France. La fécule de pomme de terre est utilisée partout : dans la cosmétique, l'industrie pharmaceutique, et à 80% dans l'industrie agro-alimentaire. Elle sert par exemple d'épaississant pour les sauces et les soupes, bien sûr à faire de la purée.

Quinze nouveaux emplois

La multiplication par deux de la production s'explique par un nouveau partenariat. La féculerie d'Haussimont a été rejointe par la coopérative féculière agricole de Vic-sur-Aisne. Au total, 65 salariés permanents travaillent à l'usine d'Haussimont, qui vient d'embaucher une quinzaines de salariés supplémentaires pour supporter sa capacité de production.