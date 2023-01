La fédération bovine de la Loire dénonce l'augmentation des importations de viande étrangère

France bleu Saint-Étienne Loire : la production de bovins, c'est un constat, recule au niveau national et c'est aussi le cas chez nous dans la Loire...

François Garrivier : Effectivement, c'est un peu moins marqué en Auvergne Rhône-Alpes et dans le département de la Loire. Mais la tendance est à la baisse, avec un rythme lent depuis de nombreuses années. On a perdu au niveau national environ 700 000 vaches en l'espace de six ans.

Comment est-ce que vous expliquez ce recul?

La raison première, c'est l'aléa économique et le fait que, malheureusement, les éleveurs de producteurs de viande bovine aujourd'hui ont des conditions de prix de vente de leurs animaux qui ne leur permet pas de tirer un revenu décent de leur production.

Soit ce sont des éleveurs qui ont arrêté leur production, soit c'est ce sont des exploitants qui sont partis à la retraite et qui n'ont pas été renouvelés. Et puis ensuite viennent les aléas climatiques et la pyramide des âges.

Le cheptel a diminué de 11 % au cours des six dernières années, selon la Fédération nationale bovine. Pourquoi tirer la sonnette d'alarme aujourd'hui?

On n'est déjà bientôt plus autosuffisants et on va devoir avoir de plus en plus recours aux importations. En 2022, nous avons déjà importé plus de 23 % de viande bovine. Alors quand on a tout pour réussir, tout pour bien faire en France, qu'on a des territoires, des entreprises et de bons consommateurs.. où est la cohérence dans tout ça? Elle est quand même assez difficile à trouver.

La consommation de viande aujourd'hui est encore stable en France. Est ce que ça vous rassure, surtout avec tous les appels, en ce moment, à consommer moins de viande ?

C'est un peu le message qu'on essaye de faire passer : manger moins mais manger mieux. Pour ce qui concerne la viande bovine, on est sur des niveaux de consommation tout à fait satisfaisants, avec même une légère augmentation de la consommation de viande bovine en France l'année dernière.