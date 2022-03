La fédération du bâtiment de la Sarthe s'oppose aux blocages des dépôts pétroliers

"C'est tout le contraire de ce dont nous avons besoin". Dans un message adressé à ses adhérents, le président de la Fédération Française du Bâtiment de la Sarthe (FFB) s'oppose avec force aux blocages des dépôts pétroliers engagés ces derniers jours en France. Au Mans, un blocus puis un barrage filtrant ont été initiés ce jeudi matin avant, semble-t-il, d'être rapidement levés. La CAPEB - Confédération de l'Artisanat et des Petites Entreprises du Bâtiment - était à l'origine de ce mouvement. Après l'avoir annoncé par communiqué de presse mercredi 16 mars, elle n'a répondu à aucune des sollicitations de France Bleu Maine ce jeudi.

Négocier et non bloquer

"Bloquer les dépôts pétroliers signifie provoquer une pénurie de carburants dans les stations. Cette pénurie entrave l’activité : elle empêche les particuliers et les professionnels de se déplacer et donc de travailler. Elle provoque également une hausse supplémentaire des prix des carburants", écrit la Fédération Française du Bâtiment de la Sarthe. La FFB semble davantage miser sur la discussion et la négociation. "Notre Fédération travaille, à l’échelon national et à l’échelon local, pour obtenir des mesures utiles et efficaces propres au BTP qui permettront à nos entreprises de passer cette nouvelle crise", explique à ses adhérents Dominique André Moutiers, le président de la Fédération du Bâtiment en Sarthe.