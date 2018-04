Luzeret, France

Les naturistes de France se retrouvent en Brenne ce week-end ! De vendredi à dimanche, le 59ème congrès de la Fédération française de naturisme (FFN) a lieu au camping naturiste de la Petite Brenne, à Luzeret.

Cet événement a lieu tous les trois ans, cette année avec le mot d'ordre "Naturisme, vivre vraiment, maintenant !". La précédente édition mettait l'accent sur la nécessité de communiquer. Désormais, la fédération veut aller plus loin. "On a vu que ne pas communiquer, c'était plus négligeable que de ne pas communiquer, résume Armand Jamier, le président de FFN. _Aujourd'hui, on doit savoir l'image qu'on veut donner de notre mouvement. On a une image dans la société d'un monde à part, qui fait un peu peur parce qu'on ne le connaît pas bien. C'est ce qui fait qu'il y a encore des appréhensions à parler de naturisme ou à côtoyer des naturistes_. On doit donner à partager notre art de vivre !"

Les participants ont pu tenir certains groupes de travail en extérieur. © Radio France - Adèle Bossard

Près de 200 participants

Pour cette édition, la FFN a aussi choisi de changer de décor. Finis le Sud et les plages méditerranéennes qu'on associe facilement au naturisme. Le choix de la Brenne permet de donner une image plus familiale, de "montrer qu'à mi-chemin entre le Nord et le Sud, le naturisme est partout en France", explique Armand Jamier.

Pas évident à organiser pour les gérants du camping de la Petite Brenne, qui n'est pas forcément adapté pour accueillir jusqu'à 200 personnes au mois d'avril. La co-gérante, Anja Burgmans, explique avoir loué un barnum et la salle des fêtes de Prissac pour tenir les assemblées. "Mais ça se passe très bien ! rassure-t-elle. _Tous les centres de vacances sont là pour parler du futur du naturisme, de ce qu'on peut améliorer... C'est un honneur que ce soit dans notre parc régional de la Brenne, on est très fiers !_"

L'occasion aussi, pourquoi pas, d'attirer de nouveaux vacanciers naturistes en Brenne. Certains participants prévoient déjà de revenir... quand il fera un peu plus chaud !