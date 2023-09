"La pire crise depuis 40 ans" : le cri d'alarme de la fédération du bâtiment du Bas-Rhin

Tout le monde connait la maxime : "Quand le bâtiment va, tout va", sauf que rien ne va plus estime la fédération française du bâtiment du Bas-Rhin qui a organisé ce mardi une conférence de presse pour tirer la sonnette d'alarme. Un seul chiffre résume selon la fédération la crise actuelle : à Haguenau 13 logements neufs ont été vendus cette année contre 95 l'an dernier. "Il n'y a plus d'acheteurs car ils n'arrivent plus à décrocher des crédits immobiliers, car les taux d'emprunts sont trop hauts" explique Franck Maire, promoteur et président du pôle habitat au sein de la fédération.

Des milliers d'emplois en jeu

Le secteur estime que les défaillances d'entreprises dans le BTP vont se multiplier, et avec elles les licenciements : 2.250 emplois vont être perdus dans le département d'ici la fin de l'année selon les projections de la fédération du Bas-Rhin. "S'il n'y a pas de logements neufs, Il y aura pas de constructions de logements sociaux" ajoute Franck Maire, "Sans parler des prix de l'immobilier, car si il y a moins d'offres et toujours autant de demandes et bien les prix vont continuer d'augmenter notamment ceux des locations".

La fédération craint une véritable crise du logement à terme, "une crise sociale majeure" et en appelle au gouvernement. Le conseil national de la refondation logement a rendu ses conclusions au mois d'août mais c'est loin d'être suffisant selon les professionnels du BTP qui réclament une prolongation des dispositifs d'aide pour accéder à la propriété, comme le dispositif Pinel. "Il faut surtout redonner de la solvabilité aux ménages. Bercy peut agir sur les taux d'intérêt et faire pression sur l'Europe. Il faut enfin aider les maires bâtisseurs et financer le chômage partiel des entreprises de BTP qui voient leur carnet de commande se vider."