Escoubès, France

Il ne restait plus que la signature du préfet pour définitivement lancer ce projet, qui prévoit l'agrandissement de l'exploitation existante, avec la construction de deux nouveaux bâtiments de près de 4 000 m² chacun, ce qui serait la plus grosse exploitation porcine du département.

L'annonce de l'agrandissement de cet élevage de porcs à Escoubès (Pyrénées-Atlantiques) avait provoqué une manifestation le 7 avril 2018, dans ce village au nord de Morlaas. Une centaine de personnes, dont des riverains, a manifesté contre l'implantation de 6 500 porcs environ sur un terrain de la commune. L'enquête publique au printemps a aussi recueillie 97 avis négatifs, et la porte parole d'Europe Ecologie Les Verts Eurydice Bled a interpellé le ministre de la transition écologique, Nicolas Hulot, sur la question.

Des riverains, comme Josiane Ramon et Noël Partida notamment, refusent de baisser les bras. Copier

Des riverains ont installé des pancartes devant leurs maisons pour marquer leur opposition au projet. © Radio France - MK

Finalement, le 3 août dernier, le préfet a suivi l'avis favorable du commissaire enquêteur, émis le 24 mai, et désormais les porteurs du projet ont un délais de 3 ans pour débuter les travaux. L'investissement est important, supporté par l'agriculteur Sébastien Boudassou, et soutenu financièrement par le groupement d'éleveurs Fipso et Euralis.

L'exploitant, Sébastien Boudassou, est soulagé. Il va pouvoir démarrer les travaux. Copier

L'arrêté préfectoral impose aussi des règles, notamment la mise en place d'un dispositif d'épuration d'air, avec la meilleure technique possible. Ceux qui habitent autour craignent de devoir subir les mauvaises odeurs. Certains riverains veulent manifester à nouveau dans l'espoir, toujours, de stopper ce projet.