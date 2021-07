La ferme “Les pins” et ses volailles sportives

La ferme est située à Montchenu, entre Hauterives et St-Donat. Elle combine la production de fruits et légumes, de volailles et l'accueil touristique, tout en revendiquant son statut d'exploitation familiale.

Depuis la ferme, les visiteurs ont une vue à 360 degrés sur l’Ardèche et sur le Vercors, un panorama exceptionnel. Dans ce magnifique décor, Damien Revol produit des abricots, des asperges blanches, des courges mais aussi des volailles (poulets, pintades, ...). La production des chapons est réservée à la fin de l’année pour les fêtes.

Pour compléter son activité, cette famille propose aussi un hébergement en gîte et du camping à la ferme. Le gîte, au cœur des bâtiments agricoles, dispose d’une capacité de 6 personnes. Sa petite cour privée permet aux hôtes de découvrir la campagne environnante d'un regard circulaire. La particularité revendiquée de l'exploitation est d’être familiale. « Nous en sommes à la quatrième ou cinquième génération. Donc j'ai repris la suite de mes parents et mon père a repris, celle de ses parents. » insiste fièrement Damien Revol.

« _Mes volailles sont des sportives_. C'est très vallonné, elles font beaucoup de sport. Elles montent, elles descendent et se musclent. Donc ça fait une bien meilleure viande. » dit-il en posant ses yeux sur les prairies qui entourent les bâtiments de la ferme familiale. Son projet est simple, « A la ferme Les Pins, il faut continuer sur la lancée de mes parents, mes grands-parents, poursuivre l’activité. », conclut Damien.