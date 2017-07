La fermeture annoncée du magasin d'instruments et de partitions Festival Music Dampierre à Avignon

Les musiciens amateurs ou professionnels y achetaient leurs instruments et leurs partitions, mais c'est bientôt terminé, le magasin d'Avignon Festival Music Dampierre va fermer, touché par la concurrence en ligne.

La fermeture annoncée du magasin Festival Music Dampierre à Avignon. Situé à deux pas du Tribunal de Grande Instance, créé il y a trente cinq ans, ce magasins d'instruments de musique et de partitions était très connu en Vaucluse où il soutenait de nombreuses associations musicales. Fréquenté par les musiciens amateurs, et professionnels et par les élèves du Conservatoire d'Avignon.

Aujourd'hui, il met la clé sous la porte touché de plein fouet par la concurrence des ventes en lignes.