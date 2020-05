La fermeture de la Fonderie de Bretagne à Caudan annoncée aux représentants du personnel

Renault se prépare à supprimer 4.600 postes en France, soit 8% de l'effectif. 15.000 suppressions de postes dans le monde.

Et la Bretagne ne sera pas épargnée. Après les rumeurs, la confirmation jeudi soir : Renault a informé les instances représentatives du personnel de son plan d'économies à venir de l'ordre de deux milliards d'euros, affirme le service économie de Radio France.

Il n’y aura pas de licenciements secs mais des départs à la retraite non remplacés, parfois anticipés, et également un plan de départs volontaires. Ces suppressions de postes concernent pour moitié des ingénieurs et des cadres, pour l’autre des ouvriers.

Deux sites sont voués à fermer : Choisy-le-Roi en région parisienne et la Fonderie de Bretagne à Caudan près de Lorient, usine pour laquelle Renault dit chercher un repreneur.

385 personnes travaillent sur le site breton.

1.000 postes sont également menacés à Flins, où est produite la Zoé électrique et qui n'assemblera plus de voiture.