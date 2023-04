"La fermeture de la résidence sénior Edith Augustin n'est pas actée", assure la maire de Poitiers

La tension est palpable ce mercredi 12 avril dans la résidence autonomie Edith Augustin de Poitiers. 15h, dans le réfectoire, une centaine de personnes, les 55 résidents et leurs proches, prennent place pour une réunion interne exceptionnelle, en présence de la maire Léonore Moncond'huy, de membres du conseil municipal et de représentants du bailleur social Ekidom. "Et nous, on ne peut pas accompagner les résidents !". Pas inscrits sur la liste des invités, les représentants syndicaux CGT et une infirmière libérale sont priés d'attendre dans le hall, où notre journaliste reste aussi.

La maire réexplique sa position

Au micro, Léonore Moncond'huy veut éclaircir son propos, revenir sur des incompréhensions publiées dans la presse . "La fermeture n'est pas actée, elle fait partie des hypothèses de travail", réexplique-t-elle à notre micro à l'issue de la réunion. Précisant que pour faire face au déficit du Centre d'action sociale de la communes (CCAS) d'autres pistes sont sur la table. "On a lancé des travaux de réflexion, des échanges. Il faut prendre en compte tous les éléments en présence : les finances, l'état du bâtiment...". Un nouvel échange avec les résidents est prévu en juin. "J'espère que nous pourrons échanger comme aujourd'hui", encourage la maire.

Beaucoup d'émotions chez les résidents

Dans l'assistance, les prises de paroles s'enchaînent. Les uns et les autres disent leur incompréhension, leurs peurs et par moment leur colère. "Inhumains", "sans cœur" : les mots fusent face aux élus. Une résidente est prise d'une crise panique et sort en urgence.

Beaucoup d'émotions à la sortie du Conseil de vie social exceptionnel de la résidence Edith Augustin, ce mercredi 12 avril. © Radio France - Fanny Bouvard

Au bout d'une heure et demie, les portes s'ouvrent. Familles et résidents quittent le réfectoire, peu convaincus. "On nous parle de finance et d'amiante dans le bâtiment. Mais nous on voit qu'on nous met dehors, conclut Rolande, l'une des résidentes. On ne partira pas, alors évidemment qu'on sera là en juin pour redire notre détermination unanime". "Je suis trop en colère pour vous parler", réagit la fille d'une habitante devant le buffet dressé par la collectivité. "Qui va manger ça et trinquer à la fermeture de notre lieu de vie!". Alors, quand Coralie Breuillé-Jean, adjointe aux solidarités et à l'action sociale, traverse le hall d'entrée, c'est sous les huées et devant les larmes de quelques uns.