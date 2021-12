La fermeture de la station de ski de Gérardmer a coûté à la commune 2,4 millions d'euros l'an passé

Les stations de ski vosgiennes pourront-elles ouvrir comme prévu d'ici quelques jours ? Un conseil de défense sanitaire est prévu ce lundi alors que la cinquième vague de Covid continue de monter. Selon les éléments communiqués jusque là, il ne devrait pas y avoir de restrictions supplémentaires dans les stations.

Invité de France Bleu Lorraine, le maire de Gérardmer Stessy Speissmann, vice-président de l'association des maires de station de montagne, a fait part de son "inquiétude".

Pour l'heure, le port du masque est obligatoire dans les files d'attente et les remontées mécaniques. Le pass sanitaire est aussi obligatoire mais avec des contrôles aléatoires : "le pass sera contrôlé à la vente des forfaits ou dans les remontées mécaniques de façon aléatoire. On ne nous impose pas aujourd'hui un contrôle systématique. Ce sera plus simple à gérer pour nous".

à lire aussi Ski nordique : les domaines de Lispach et des Bas-Rupts ouvrent dans les Vosges

La crainte des stations, c'est de connaître une nouvelle saison blanche : "pour Gérardmer, cela a coûté 2,4 millions d'euros pour la ville, et donc c'est le budget de la collectivité qui a été obligé de trouver 2,4 millions." Stessy Speissmann ne sait pas comment il bouclerait son budget municipal en cas de fermeture cette saison.

La station de la Mauselaine, en régie municipale, pourrait ouvrir samedi. Un point sera fait en début de semaine. La Bresse-Hohneck ouvre ce vendredi 10 décembre.