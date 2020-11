La fermeture de la station de ski l'Ermitage Frère Joseph à Ventron en Question

La municipalité du Ventron prend position contre la fermeture annoncée de la station de ski de l'Ermitage Frère Joseph et soutient en parallèle le projet d'immobilier touristique du gérant Thibaut Leduc.Une nouvelle concertation va s'engager entre la ville le département et la préfecture.

"Il y a une délégation de service public contraignante, et il faut le feu vert du conseil municipal pour autoriser cette fermeture" explique la maire du Ventron Brigitte Vanson. De nouvelles réunions de concertation sont annoncées entre la ville le département et la préfecture. "Ce que nous voulons c'est que la station reste ouverte et qu'en complément le projet d'immobilier de loisirs voulu par Thibaut Leduc trouve toute sa place" poursuit Brigitte Vanson qui se dit prête a chercher un autre délégataire de service public. Une solution "gagnant-gagnant" pour toutes les parties.

En fin de semaine dernière, Thibaut Leduc avait annoncé la fermeture de la station de ski, faute de neige ces dernières saisons en regard d'investissements très lourds déjà réalisés. "Je ne peux rien contre le réchauffement climatique" soulignait-alors le gérant en souhaitant tourner la page pour se consacrer a un nouveau projet. La construction à l'horizon 2022 d'un hôtel-spa 4 étoiles de 110 chambres. Un investissement de 20 millions d'euros et la création de plusieurs dizaines d'emplois

Un projet que soutient la ville et le département des Vosges qui finance les travaux de réfection en cours de la route d'accès à la station.